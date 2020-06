Session d’automne: masques et visières pour des cégépiens

En plein blitz d’organisation de la session d’automne, des cégeps optent pour le retour en classe d’étudiants munis d’équipement de protection dans les laboratoires et les ateliers de formation pratique.

Il est minuit moins une dans le réseau collégial. Les enseignants partiront en vacances vendredi, et l’organisation de la session d’automne doit être finalisée avant leur départ.

Or, les recommandations de la santé publique pour la rentrée ne seront vraisemblablement pas connues d’ici la fin de la semaine, ce qui force les cégeps à «naviguer à vue».

Le ministre Jean-François Roberge a quant à lui demandé aux collèges et aux universités de s’assurer qu’au moins 30% des étudiants pourront être de retour sur les campus cet automne. Plusieurs cégeps prévoient le retour en classe d’étudiants pour des formations pratiques en laboratoire ou en atelier, qui ne peuvent être enseignées à distance. La grande majorité des autres cours seront donnés à distance.

Or, dans certains cas, le respect de la distance du deux mètres a été jugé impossible à organiser en laboratoire ou en atelier. Au collège Dawson, à Montréal, qui est le plus gros cégep de la province, les étudiants seront de retour en classe dans des groupes réguliers, mais avec un équipement de protection complet, comprenant masque, visière, sarraus et gants.

Pour respecter la règle du deux mètres, il aurait fallu créer de plus petits groupes d’étudiants, ce qui aurait nécessité l’embauche d’environ 80 enseignants supplémentaires, explique le directeur général Richard Filion.

«Trouver 80 profs demain matin pour enseigner ces cours alors que tous les collèges vont faire la même chose... c’est carrément impossible», lance-t-il.

Ce collège a préféré opter pour «l’équipement de protection total». «C’est ce qu’on a jugé qui était le plus réalistement faisable, sans avoir à générer des coûts exorbitants et sans avoir à composer avec des problèmes d’organisation d’horaire d’une complexité inouïe», affirme M. Filion.

Le scénario est semblable au cégep Limoilou, où les groupes réguliers seront aussi dans les formations pratiques dans la majorité des cas. Tous les étudiants porteront une visière et un masque, que la distance de deux mètres soit respectée ou non.

«On sait que, dans tous les cas, ce ne sera pas possible, alors tout le monde va avoir la même base de protection», affirme le directeur des études Philippe Aubé.

Les masques seront fournis par le cégep, alors que les étudiants devront se procurer une visière, qui sera ajoutée à la liste de matériel à acheter en début de session.

Des panneaux de protection de type plexiglas seront aussi ajoutés dans les laboratoires où la proximité est plus grande entre les stations de travail.

La situation varie toutefois d’un établissement à l’autre. Au cégep de Sainte-Foy, l’équipement de protection complet sera porté par les étudiants seulement lorsque la distanciation sociale ne sera pas possible en laboratoire ou en atelier.