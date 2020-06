Ubisoft encourage l’achat local pour ses employés

Ubisoft a lancé une initiative pour soutenir l'achat local à Saguenay où elle a des bureaux.

Le projet, appelé "Réunis pour le quartier", permettra aux employés de l’entreprise dédiée aux jeux vidéos, au centre-ville de Chicoutimi, d'encourager concrètement les commerçants du secteur.

En temps normal, Ubisoft emploie 65 employés à ses bureaux de la rue Racine. Chacun d'eux recevra par la poste un bon d'achat de 25 dollars, applicable dans un commerce du secteur.

«On a ciblé des commerces qui sont prisés par nos employés, dit la conseillère aux communications d'Ubisoft à Saguenay, Laura-Jessica Boudreault. On veut redonner le goût à nos employés de redécouvrir et de dépenser au centre-ville. On aimerait aussi que d'autres entreprises adoptent la même politique. On se dit que si chacun y met du sien, on peut faire une différence incroyable.»

L'initiative fait évidemment le bonheur des commerçants identifiés.

«Ubisoft est en train de montrer comment on fait des affaires en 2020!, louange le propriétaire du Marché Centre-Ville Pierre Bouchard. Ça montre qu'ils ont leurs employés à cœur.»

«Ce n'est pas la première fois qu'ils encouragent le centre-ville de Chicoutimi, renchérit David Rousseau, chef-propriétaire au Bistro D-La Sandwicherie. En temps de pandémie, c'est un peu plus surprenant, mais c'est sûr que leur aide est bienvenue.»

«On apprécie que cette entreprise nous montre de la reconnaissance», ajoute Sébastien Tremblay, du magasin Jeux vidéo Hytech.

Ubisoft va aller plus loin. Quand la santé publique le permettra, l'entreprise veut organiser de petits rassemblements au centre-ville ou dans ses locaux au bénéfice des commerçants.

«Ça peut être des spectacles, des réceptions dans nos locaux où on inviterait des commerçants à nous préparer des cocktails et des petites bouchées», indique Laura-Jessica Boudreault.

«On commence avec les bons d'achat, mais au total, c'est une somme de 35 000 dollars que comptons remettre d'ici décembre prochain», a-t-elle ajouté.

Depuis le début de la pandémie, les locaux d'Ubisoft n'accueillent que six ou sept travailleurs par jour. L'entreprise planchait déjà sur un projet de télétravail une journée par semaine pour ses employés. La crise sanitaire a accéléré le processus.