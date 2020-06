Un véritable bataillon pour nettoyer le CHUM

En cette période de pandémie, les hôpitaux, habitués à faire face aux virus et aux bactéries, ne laissent rien au hasard pour lutter contre la COVID-19.

Ils investissent des millions de dollars en prévention et désinfection avec des équipes spécialisées qui ont un grand objectif: éviter la mort de patients.

Au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), un bataillon de 550 personnes travaille à l'hygiène et à la salubrité. Depuis le début de la pandémie, ils sont une cinquantaine de plus à être à l'ouvrage chaque jour.

«Comme tout le monde, je pense que c'est un petit peu l'inquiétude, le fait qu'on arrive devant une "bibitte" qu’on ne sait pas d'où elle arrive, et puis comment elle est virulente et agressive», explique Sylvain Erhsam, préposé à l’hygiène et la salubrité.

Au CHUM, le budget annuel pour l'hygiène et la salubrité est de 25 millions de dollars. À la suite du départ et du transfert de patients, les préposés effectuent 70 000 heures de travail par année.

Formation spécialisée

La formation est d'une durée de cinq mois et ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler faire le ménage.

«Le ménage, c'est vraiment enlever les souillures, les saletés que l'oeil perçoit. Hygiène et salubrité en milieu de soin, c'est vraiment désinfecter un environnement», affirme Guylaine Gagnon, enseignante en hygiène et salubrité en milieu de soin.

Chaque année, c'est une trentaine d'élèves qui étudient au Centre polymécanique de Laval, mais on en cherche beaucoup plus.

«J'aurais la chance d'en accueillir 80 par année, je serais bien heureux, surtout qu'il y a bien des besoins des milieux hospitaliers», lance Michel Toutant, directeur de l’établissement.

On ne sait pas quand une autre pandémie nous affectera, mais les travailleurs de l'hygiène et de la salubrité joueront des rôles de plus en plus importants et ne craignent pas d'être infectés.