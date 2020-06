Visés par des contrôles routiers, ils sont tués par des policiers

Au moins trois vidéos différentes d’arrestation pour des contrôles routiers s’étant terminés par la mort des contrevenants ont été rendues publiques dans les derniers jours.

ATTENTION CERTAINES IMAGES DANS LA VIDÉO CI-DESSUS PEUVENT CHOQUER

Ces cas, qui remontent pour certains à plus d’un an, font pour certains l’objet d’une enquête.

Tous montrent l’utilisation d’une force excessive de policiers à l’encontre d’Afro-Américains qui ne sont pas armés.

Austin, Texas – 28 mars 2019

Javier Ambler, 40 ans, est tué par plusieurs policiers au terme d’une poursuite policière de plus de 20 minutes.

Selon CNN, l’homme conduisait les phares éteints et ne se serait pas arrêté à un contrôle routier.

Après la longue poursuite, l’homme est arrêté de façon très brusque.

Sur des images des caméras corporelles des agents, on peut que Javier Ambler sort de son véhicule avec les mains en l’air. Il n’était pas intoxiqué, selon le rapport de police.

Les policiers assurent que l’homme aurait résisté aux tentatives de le menotter et n’aurait pas écouté leurs demandes.

On peut entendre à plusieurs reprises dans la vidéo, le suspect dire qu’il a une insuffisance cardiaque.

«Monsieur, monsieur, j’ai un problème cardiaque», indique-t-il clairement.

«Laisse-moi voir tes mains ou je vais encore devoir te «taser»»,lui répond un policier.

Les agents présents ont utilisé à plusieurs reprises des pistolets à impulsion électrique contre Ambler qui semble mal en point.

CAPTURE D'ÉCRAN/CNN

À un moment donné, on l’entend même dire qu’il ne peut plus respirer («I can’t breathe»), la même phrase prononcée il y a deux semaines par George Floyd lors de son arrestation.

Quelques minutes plus tard, les policiers se sont rendu compte que Javier Ambler ne respirait plus.

Après lui avoir enlevé les menottes, ils ont tenté des manœuvres de réanimation, sans succès.

Selon un procureur de la région, une enquête est toujours en cours sur cet événement.

Du côté du bureau du shérif, on indique que les agents ont agi selon les règles en place.

Las Cruces, Nouveau-Mexique – 29 février 2020

Tout début par un contrôle routier.

Selon la police et le bureau du procureur, Antonio Valenzuela était en bris de condition et aurait tenté de résister à son arrestation.

Les policiers ont alors utilisé à deux reprises un pistolet à impulsion électrique contre l’homme.

Le procureur responsable du dossier assure que Valenzuela aurait continué à lutter contre les policiers, même une fois au sol.

Sur les images des caméras corporelles des policiers, on peut entendre un agent dire qu’il va «l’étouffer».

Un autre agent fait alors une prise d’étranglement vasculaire au suspect qui perd ensuite connaissance.

Les secours sont alors appelés sur place. Malgré leurs tentatives, Antonio Valenzuale succombe quelques minutes plus tard.

Le policier qui a appliqué la prise d’étranglement a été accusé d’homicide involontaire.

Autoroute Garden State, New Jersey – 23 mai 2020

Maurice Gordon, 28 ans, est arrêté pour avoir dépassé la limite de vitesse autorisée.

CAPTURE D'ÉCRAN/CNN

Comme la voiture du contrevenant ne redémarre pas, une dépanneuse est appelée sur place. En attendant, le sergent Randall Wetzel demande à Gordon de s’assoir dans l’autopatrouille.

Sur les images de la caméra embarquée dans la voiture de police, on peut voir que tout semble bien se passer entre le policier et le suspect. On peut même entendre l’agent proposer un masque de protection contre la COVID-19 au jeune homme.

Soudain Maurice Gordon retire sa ceinture de sécurité et semble essayer de sortir du véhicule.

Le policier lui demande de rentrer et une bagarre commence.

Selon le bureau du procureur général du New Jersey, qui a rendu les images publiques ce mardi et qui enquête sur ce cas, Gordon aurait essayé à deux reprises de s’assoir à la place du conducteur dans l’autopatrouille.

Après avoir utilisé du vaporisateur au poivre, le policier va utiliser son arme et tirer à six reprises sur le suspect qui va succomber sur la chaussée.

CAPTURE D'ÉCRAN/CNN

Ce cas devrait passer devant un grand jury prochainement et des accusations pourraient être portées contre le policier.