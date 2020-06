Au Pérou, masque obligatoire sur les plages

Soixante minutes dans l'eau maximum et masque obligatoire sur le sable: les plages rouvrent au Pérou, après 86 jours de fermeture, ont annoncé les autorités, alors que ce pays est un des plus touchés en Amérique latine.

L'attention se concentre à Lima, la capitale, où plusieurs plages sont fréquentées par des surfeurs, sport très populaire au Pérou.

«Reprise du surf: 60 minutes d'exercice ou d'entraînement maximum», a écrit mardi sur Twitter la mairie de Miraflores, un quartier touristique de Lima qui compte cinq kilomètres de côtes.

Selon le protocole de sécurité mis en place par les autorités, les surfeurs doivent porter un masque avant et après leur passage dans l'eau et conserver une distanciation d'un mètre avec les autres pratiquants. Les plages ne seront accessibles qu'à certaines heures.

Les autorités, qui maintiennent en revanche fermées les écoles de surf et l'interdiction de location des planches, ne précisent pas comment elles comptent contrôler le temps passé dans l'eau.

Avec plus de 200 000 cas de COVID-19, le Pérou est le second pays d'Amérique latine en nombre de contaminés, derrière le Brésil. Concernant le total de décès, il arrive troisième avec plus de 5700 morts, derrière le géant sud-américain et le Mexique.