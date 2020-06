La poursuite entamée contre le gouvernement en raison des mesures de confinement très sévère mises en place pendant la pandémie initiée par la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple (FDLP), fait beaucoup de bruit.

«Moi quand je vois le mot peuple dans un groupe comme ça... je me dis ho boy... on ne ris plus!», lance Richard Martineau dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

«Ces gens-là veulent poursuivre le gouvernement en disant que les mesures de confinement ont bafoué les droits et libertés fondamentales des Canadiens», explique-t-il.

Richard Martineau qui a eu l’occasion de parler avec Me Guy Bertrand, avocat dans la poursuite, admet que les interrogations sont valables.

«Pourquoi on a confiné tout le Québec alors que le problème était surtout à Montréal? Bonne question!

Pourquoi on a confiné tout le monde alors que c’est surtout les personnes âgées malades qui étaient vulnérables?

Bonne question!

Pourquoi on a fermé les écoles alors que les enfants n’étaient pas si touchés que ça?

Ce sont des bonnes questions.

Me Bertrand dit que c’est comme si le médicament avait des effets plus forts que le mal qu’il devait combattre », rapporte Martineau.

Trois problèmes

Toutefois, trois problèmes se posent avec la poursuite, juge-t-il.

«Tous les spécialistes à travers le monde disent qu’avec les mesures de confinement, même si c’était désagréable et très difficile, on a sauvé des millions de vies! Oui ça bafoué des libertés, mais ça sauvé des vies! Deuxièmement, c’est facile de dire aujourd’hui : ‘’on aurait dont dû faire ça’’. Mais au début de la crise, on ne connaissait pas ce virus. On pilotait sans GPS en plein brouillard... On improvisait.»

Par ailleurs, le chroniqueur remet en question la crédibilité de certains individus impliqués dans cette poursuite.

«Troisième affaire : il y a une gang de conspirationnistes derrière ça. Quand tu grattes un peu, c’est des gens qui sont dans le complot! Bill Gates, les vaccins, le patronat mondial, les puces sous la peau, etc. Je pense que ça n’ira pas loin...»

