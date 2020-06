Distanciation physique: l’ex-président de St-Hubert demande à Québec d’assouplir les règles

L’ex-président des Rôtisseries Saint-Hubert, Jean-Pierre Léger, demande à Québec d’assouplir au plus vite les règles de protection mises en place afin de permettre au secteur de la restauration de se relever de cette pandémie.

«Si nous souhaitons réellement soutenir l’industrie à surmonter cette crise et préserver les restaurants qui créent la vitalité dans nos rues, donnons-leur les moyens de le faire (...)», écrit l’ex-président et chef de la de la direction de St-Hubert dans une lettre au gouvernement, dont Le Journal a obtenu copie.

Cette lettre signée d’aujourd’hui s’adresse directement au ministre du Travail Jean Boulet, au ministre de l’Agriculture André Lamontagne, ainsi qu’au directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Un mètre de trop?

Dans sa missive, l’homme d’affaires aujourd’hui à la retraite presse le gouvernement du Québec de se montrer sensible à la réalité des restaurateurs du Québec. Un milieu qu’il qualifie de «particulièrement fragile, même en redoublant d’efforts et d’inventivité pour se tenir à flot durant ces temps incertains».

Jean-Pierre Léger en a particulièrement contre la règle de distanciation de deux mètres, devenue au fil des semaines, une norme absolue. De son point de vue, cette dernière mériterait aujourd’hui d’être revue pour le bien de tous.

«Cette règle évolue presque plus vite que le menu d’un restaurant populaire, déplore-t-il. Au début de cette pandémie, il était question d’une distance d’un mètre, puis entre 1 et 2 mètres, puis maintenant 2 mètres. On pourrait dire que les explications quant aux choix de cette distance de 2 mètres sont elles aussi à plus de 2 mètres de notre compréhension.»

La France en exemple

Il cite en exemple le cas de la France, qui vient d’autoriser la réouverture de plus de 200 000 restaurants et cafés en limitant à 1 mètre la règle distanciation sociale. Cette règle, précise-t-il, est venue avec d’autres mesures comme l’exigence de gel hydroalcoolique, l’établissement d’une limite de clients par table et des modes de paiement sans contact.

Ces mesures, souligne-t-il, s’appuyaient sur les résultats d’une étude canadienne, commanditée par l’Organisation mondiale de la santé, qui démontre que le risque d’attraper la Covid-19 diminue de 80 % lorsqu’on se situe à au moins un mètre de distance.

«Est-il exagéré de proposer que d’autres mesures de protection physique puissent permettre d’assouplir la règle des 2 mètres ?», demande le retraité au gouvernement. Car au nom de la prudence, s’inquiète-t-il, «cette exigence stricte des 2 mètres donnera peu de chance aux restaurateurs de survivre».

L’éléphant dans la salle à manger

Jean Boulet, ministre du Travail

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Dr. Horacio Arruda, Directeur national de la Santé publique

Messieurs,

Bonne nouvelle pour les restaurateurs du Québec : ils vont pouvoir reprendre du service.

Pour la plupart des restaurateurs, ce qui compte avant tout, c’est le contact avec les clients. Au Québec, nous avons la chance d’avoir un public curieux et avide d’expériences culinaires. Cela n’empêche pas que le monde de la restauration reste un milieu particulièrement fragile, même en redoublant d’efforts et d’inventivité pour se tenir à flot durant ces temps incertains.

Aujourd’hui, les restaurateurs sont concentrés sur la réouverture puisque, d’ici deux semaines, toutes les salles à manger du Québec vont ouvrir à nouveau. Il y a toutefois un éléphant dans la salle à manger... c’est la fameuse règle des 2 mètres.

De toute évidence, cette règle évolue presque plus vite que le menu d’un restaurant populaire. Au début de cette pandémie, il était question d’une distance d’un mètre, puis entre 1 et 2 mètres, puis maintenant 2 mètres. On pourrait dire que les explications quant aux choix de cette distance de 2 mètres sont elles aussi à plus de 2 mètres de notre compréhension.

Entendons-nous bien : plus nous sommes loin les uns des autres, moins nous sommes à risque. On est bien d’accord là-dessus.

Par contre, la France vient d’autoriser la réouverture de plus de 200 000 restaurants et cafés en imposant 1 mètre de distanciation sociale, mais en appliquant aussi d’autres règles : présence de gel hydroalcoolique, affichage clair, limite de convives par table, modes de paiement sans contact, etc.

Cette décision de la capitale mondiale de la restauration reflète très bien les résultats d’une étude canadienne, commanditée par l’Organisation mondiale de la santé et publiée récemment dans The Lancet, qui démontre que le risque d’attraper la COVID-19 diminue de 80 % lorsqu’on se situe à au moins un mètre de distance.

Est-il exagéré de proposer que d’autres mesures de protection physique puissent permettre d’assouplir la règle des 2 mètres ? Au nom de la prudence, l’exigence stricte des 2 mètres dans les restaurants donnera peu de chance aux restaurateurs de survivre.

Si nous souhaitons réellement soutenir l’industrie à surmonter cette crise et préserver les restaurants qui créent la vitalité dans nos rues, donnons-leur les moyens de le faire et faisons confiance à la créativité des restaurateurs pour mettre en place des mesures sécuritaires pour leurs clients, pour leurs employés et pour eux-mêmes.

Jean-Pierre Léger