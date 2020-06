Impasse sur l'adoption rapide du projet de loi modifiant la PCU

L’impasse persistait, mercredi, sur l’adoption rapide d’un projet de loi qui modifie les critères d’accessibilité de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et prévoit de lourdes sanctions pour les fraudeurs.

Le gouvernement Trudeau entend présenter la pièce législative aux Communes, en après-midi. Il a toutefois besoin de l’appui unanime des partis d’opposition pour adopter une motion permettant son étude et adoption accélérées, ce qui semblait hors d'atteinte en avant-midi.

«Si on n’arrive pas à ça, évidemment on va explorer d’autres pistes. Mais celle-ci est définitivement la plus rapide et la mieux structurée pour répondre aux besoins criants des [...] gens qui ont besoin d’un coup de pouce», a lancé le leader parlementaire du gouvernement Pablo Rodriguez.

Ce dernier a exprimé sa «déception » en déplorant un manque de collaboration, à ses yeux, des partis d’opposition auxquels le projet de loi en préparation a été transmis samedi.

La mesure législative-en-devenir prévoit des changements aux programmes de Prestation canadienne d’urgence (PCU) et de subvention salariale, mais permettrait aussi de rendre accessibles des versements uniques de 600 $ pour des personnes handicapées.

«Il y a toutes sortes de mesures dont plusieurs ont été demandées par l’opposition. On écoute l’opposition», a fait valoir M. Rodriguez.

Or, les bloquistes posaient notamment comme condition pour leur appui à la motion de mercredi qu'Ottawa s'engage à présenter une mise à jour économique d'ici à juillet.

Le chef Yves-François Blanchet a également critiqué le fait que le projet de loi inclut plusieurs mesures disparates, suggérant qu’Ottawa aurait avantage à le scinder.

« J’ai l’impression que le gouvernement met de l’huile de foie de morue dans le pudding au chocolat », a-t-il illustré.

Par ailleurs, des sanctions proposées par les libéraux pour ceux qui perçoivent à tort la PCU s’attirent bien des critiques des néo-démocrates.

Selon une ébauche du projet de loi consultée par l’Agence QMI, on prévoit une amende maximale de 5000 $ pour les fraudeurs, en plus d’une somme pouvant atteindre le double de l’argent perçu à tort.

Les contrevenants pourraient aussi s’exposer à des peines d’emprisonnement maximales de six mois.

Parallèlement, on entend rendre inadmissible tout travailleur s’«il ne recommence pas à exercer son emploi lorsqu’il est raisonnable de le faire et lorsque son employeur le lui demande».

Ceux qui déclineraient une offre de travail «raisonnable» seraient aussi exclus.