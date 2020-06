Internet: bond record des enregistrements de domaines .CA

La pandémie de COVID-19 semble avoir donné des ailes à l’enregistrement de domaines internet se terminant par .CA, puisqu’un sommet mensuel a été fracassé le mois dernier.

«En mai 2020, les Canadiens ont enregistré un nombre record de noms de domaine .CA, ce qui en fait le mois le plus important de l’histoire du registre .CA en plus de 20 ans», a affirmé l’Autorité canadienne pour les enregistrements internet (ACEI), mercredi, par communiqué.

Ainsi, 54 129 noms de domaine .CA ont été réservés en mai dernier, soit une augmentation de 38 % par rapport à mai 2019 (39 319).

«Il s’agit du mois le plus occupé pour les enregistrements .CA depuis la création de l’ACEI en 1998», a ajouté l’ACEI.

Cette organisation estime que ce bond est le résultat du lancement de centaines de nouvelles entreprises, organisations ou initiatives au cours des derniers mois durant la pandémie.

Elle note que le nombre d’enregistrements avec .CA avait aussi grimpé de 28 % en avril par rapport au moins correspondant un an plus tôt. Pour les deux derniers mois, l’ACEI a vu un total de 108 018 domaines .CA être attribués.

Les organisations d'Ontario ont effectué le plus grand nombre d’enregistrements (47 %) en avril et mai, devant celles de la Colombie-Britannique (18 %) et du Québec (15 %).

«Nous constatons que des milliers d’entreprises à travers le Canada adoptent le commerce électronique, le ramassage à l’auto et d’autres nouveaux modèles d’affaires qui tirent parti du pouvoir d’internet. Avec autant d’indicateurs économiques orientés à la baisse, nous sommes ravis de voir que l’économie en ligne joue un très grand rôle en ce qui concerne le maintien des emplois au Canada», a affirmé Byron Holland, président et chef de la direction de l’ACEI.