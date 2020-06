L’éco-irresponsabilité du gouvernement du Québec soulignée dans un rapport

Même si le gouvernement reconnaît l’importance des mesures de pollueurs-payeurs pour encourager le développement durable, ses ministères les utilisent très peu et, pire, Québec peine à en faire la vérification.

• À lire aussi: Le plastique de retour en force en raison de la COVID-19

• À lire aussi: Pouvoirs exceptionnels pour la relance: l’opposition craint de s’en faire «passer une petite vite»

C’est ce que conclut le Commissaire au développement durable dans son rapport annuel, publié mercredi.

Ainsi, malgré l'instauration, en 2015, d’une Stratégie gouvernementale de développement durable qui vise à accroître la mise en place de mesures d’«écofiscalité» et d’«écoresponsabilité» au Québec (par exemple, une taxe sur le carburant), les ministères utilisent très peu ces mesures, rapporte le Commissaire.

Par exemple, le ministère de l’Économie et de l’Innovation a accordé 329 millions de dollars à travers des programmes d’aide financière et a déclaré qu’aucun de ceux-ci n’était écoresponsable, souligne-t-on dans le rapport.

Et malgré la mise en place, en 2005, d’une taxe sur l’achat d’un véhicule énergivore, moins de 10% des véhicules en circulation au Québec y étaient soumis 14 ans plus tard, en 2019, et moins de 1% au montant maximum.

Pourtant, les camions légers (minifourgonnettes, VUS, etc.) représentaient 62% des ventes de véhicules neufs en 2018.

À noter que la contribution des automobilistes au transport au commun (une taxe de 30$ par an) n’a toujours pas été revue depuis 1992.

Le Québec se retrouve donc en queue de peloton quant aux recettes qu’il tire des taxes liées à l’environnement parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), derrière la moyenne canadienne et les pays européens, et à peine devant les États-Unis.

Gouvernance déficiente

Et les hautes instances du gouvernement chargées de faire le suivi et l’évaluation se réunissent très peu.

C’est le cas du Comité directeur du développement durable (CDD), qui ne s’est pas réuni du tout depuis 2014, soit jamais depuis l’adoption de la Stratégie gouvernementale de développement durable.

C’est pourtant ce comité qui est chargé de veiller au respect des engagements du gouvernement en matière de développement durable.

«Les comités interministériels, ainsi que le [ministère de l’Environnement] (MELCC) qui les préside, ne sont pas en mesure d’évaluer si l’utilisation faite de l’écofiscalité [...] par les ministères et organismes répond à l’objectif du gouvernement pour appuyer la transition vers une économie verte et responsable», souligne-t-on dans le rapport.