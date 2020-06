Les corps d'un frère et une sœur disparus retrouvés sur le terrain de leur beau-père

Les restes d’un frère et une sœur disparus depuis septembre dernier ont finalement été retrouvés sur le terrain de la résidence de leur beau-père cette semaine.

Chad Daybell a été accusé mercredi de destruction de preuve selon les procureurs de l’Idaho responsables du dossier.

Tylee Ryan, 17 ans et son frère Joshua Vallow, sept ans, n’avaient plus été vus depuis l’automne dernier.

«C’est avec une grande tristesse que nous avons appris que ces deux étoiles nous ont été volées. Nous espérons qu’ils n’ont pas souffert», ont fait savoir Larry et Kay Woodcock et Colby Ryan, les grands-parents et le demi-frère du jeune Joshua.

Leur mère, Lori Vallow, n’avait jamais signalé leur disparition. Elle est accusée de plusieurs chefs, dont deux d’abandon d’enfants.

Chad Daybell et Lori Vallow s’étaient mariés en novembre dernier, peu de temps après que leurs conjoints soient morts dans des conditions troubles.

CNN

La disparition de Tylee et Joshua avait été constatée à cette époque-là quand des proches avaient fait un signalement à la protection de la jeunesse, n’ayant pas de nouvelles de Joshua.

La police avait alors interrogé la mère de l’enfant et son beau-père qui avaient assuré qu’il se trouvait chez des amis en Arizona.

Les policiers étaient revenus chez le couple le lendemain avec un mandat de perquisition, mais ils avaient disparu.

Vallow et Daybell avaient finalement été localisés en janvier à Hawaï où ils se trouvaient depuis le mois de décembre.

Ils avaient été sommés de ramener les enfants aux autorités, mais ne l’ont jamais fait.

Lori Vallow avait été arrêté en février puis extradé d’Hawaï vers l’Idaho. Elle est incarcérée depuis cette date et sera de retour devant un tribunal le 9 juillet.