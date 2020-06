Les visiteurs du Quartier des Spectacles sont prêts à revenir

Au moins 60% des habitués du Quartier des spectacles voudront y retourner pour participer à des activités cultures une fois les mesures de confinement levées. C’est ce qui ressort d’un sondage web Léger réalisé entre le 15 et le 19 mai auprès de 2 144 résidents de Montréal et des banlieues limitrophes.

Parmi les répondants, 68% seront prêts à assister à un spectacle dans une petite salle, contre 58% pour un concert dans une grande salle. Un peu plus de la moitié des gens (54%) seront enclins à fréquenter de nouveau les festivals.

Dans les 2 144 répondants, Léger a retenu 245 personnes qui ont participé à six activités ou plus dans le Quartier des Spectacles, et 255 qui ont fait de 3 à 5 activités. Ces deux sous-groupes ont été considérés comme « les habitués » du Quartier des Spectacles.

Parmi ces habitués, 30% attendraient moins d’un mois après la levée des mesures de confinement pour fréquenter à nouveau les salles de spectacle. Et 34% attendraient entre trois et six mois avant d’y retourner.

Concernant l’achat des billets de spectacles, 41% des personnes seraient prêtes à payer davantage si elles avaient l’assurance d’un environnement sanitaire plus sécuritaire. Et 76% des répondants seraient plus enclins à acheter des billets dans les prochains mois si ceux-ci étaient facilement annulables ou remboursables.

À propos des prestations culturelles en ligne, 76% des répondants qui en ont regardé durant le confinement ont indiqué qu’ils n’ont pas l’intention de privilégier ce type de visionnement une fois qu’il sera possible de retourner en salle.