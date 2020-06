L’installation d’airs conditionnés dans les CHSLD va bon train

La course à l’installation des airs conditionnés dans les CHSLD est lancée dans la province.

À Laval, par exemple, 251 climatiseurs portatifs ont été installés dans les cinq CHSLD publics.

«Je pense que ça n'a pas été évident nécessairement pour les gens qui ont eu à passer par là, mais on est en mesure de relever le défi», indique le Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur de la santé publique de Laval.

Le CISSS de Laval dispose d'une centaine d'appareils de climatisation en entrepôt, pour venir en aide aux CHSLD privés, sur son territoire.

«C'est certain que c'est une opération d'envergure. Quand on pense que Laval a été parmi les régions les plus touchées, très, très près de Montréal, au moment où la canicule a sévi, au mois de mai, on était encore très affectés, on était en plein dans les opérations» poursuit le directeur.

La situation reste difficile dans les CHSLD où environ mille résidents sont toujours infectés par le virus.

À Montréal, avec 17 CHSLD sous sa gouverne, le CIUSSS Centre-Sud est celui qui en a le plus sur son territoire. On estime avoir effectué 60% des travaux.

«Les résidents qui en font la demande à l'établissement, peuvent avoir accès. C'est important de dire que ce n'est pas tout le monde qui fait la demande d'air conditionné. Les gens qui en font la demande peuvent l'avoir. Ce devrait être installé», explique Jean-Nicolas Aubé, conseiller-cadre aux relations médias.

La climatisation des CHSLD était un des principaux enjeux du Conseil pour la protection des malades qui aura finalement eu gain de cause.

«On est confinés présentement, donc on ne peut pas bouger. Ça nous prend absolument de l'air conditionné, parce qu'on ne peut pas aller nous mettre toute la gang ensemble dans un endroit où il y a juste de l'air conditionné», avance Daniel Pilote.

Le Conseil pour la protection des malades s'apprêtait avoir recours aux tribunaux pour presser le gouvernement de climatiser les CHSLD.

Compte tenu de l'allure des travaux, il est fort possible que la démarche soit interrompue, puisque tout semble bien aller.