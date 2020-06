Macron condamne le racisme, mais défend «l'écrasante majorité» des policiers

Le président français Emmanuel Macron a fustigé mercredi «le racisme et la discrimination, ce fléau qui est une trahison de l'universalisme républicain», tout en défendant les forces de l'ordre «dont l'écrasante majorité ne saurait être salie», a rapporté la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

Le racisme est «une maladie qui touche toute la société», a déclaré le chef de l’État en conseil des ministres. Il a «appelé à être intraitable sur ce sujet» et à «renforcer les actions» contre le racisme.

Parallèlement, en évoquant les manifestations en France à la mémoire de George Floyd et contre les violences policières, «il a tenu à refuser tout amalgame, en soulignant que l'écrasante majorité des forces de l'ordre ne saurait être salie», a ajouté Mme Ndiaye.

Le président de la République a «appelé à la modernisation des techniques d'interpellation et d'intervention alors que nous connaissons un contexte de tensions fortes», a ajouté la porte-parole.

Il a «souligné la difficulté de la tâche des forces de l'ordre et souhaité que le travail de transparence et d'amélioration des pratiques se poursuive dans les semaines et les mois à venir».

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé lundi la fin des techniques d'interpellation dites «d'étranglement».

«Il ne faut céder ni aux amalgames réducteurs ni à une protection coupable», a conclu M. Macron, cité par Mme Ndiaye.

L'exécutif en France a cherché ces derniers jours à calmer une polémique sur les violences policières et le racisme qui a resurgi à la faveur des manifestations pour George Floyd, noir américain mort par asphyxie sous les genoux d'un policier blanc aux États-Unis.