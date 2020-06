Paul Larocque: réinventer la télévision en temps de pandémie

Paul Larocque n’hésite pas à parler d’une télévision réinventée, d’une «télé COVID-19» adaptée aux nouvelles réalités imposées par la pandémie, pour décrire son environnement de travail des dernières semaines.

Distanciation sociale, entrevues virtuelles, actualité qui bouillonne à vitesse grand V: à 62 ans, le chef d’antenne de LCN affirme n’avoir jamais affronté un tel tourbillon professionnel, exigeant autant de ressources, lui qui a pourtant rendu compte de référendums, de la crise d’Oka, de la crise du verglas et des attentats du World Trade Center au cours de sa carrière.

«Je me dis qu’au fond, ça nous force à nous réinventer. C’est sûr que la télévision qu’on fait n’est pas parfaite au sens technique, mais c’est un peu comme la vie en temps de COVID. Il n’y a plus rien de parfait maintenant. C’est la nouvelle réalité de tout le monde», avance sagement le journaliste en entrevue.

Discussion avec un vétéran des salles de nouvelles, visiblement épaté par la polyvalence de sa profession.

Monsieur Larocque, qu’est-ce qui a changé dans votre quotidien professionnel depuis près de trois mois?

«Tout! (Rires) En fait, on revient à l’essentiel, mais dans la façon de faire les choses, plus rien n’est comme avant. D’abord, il y a les mesures de protection à l’interne, à TVA: on est tous distanciés, chacun a son bureau isolé, on n’est plus dans la salle de nouvelles comme telle. Depuis quelques semaines, on porte le masque. C’est étrange, mais on s’habitue. On fait presque du télétravail, même si on est sur place, parce que la communication avec le chef de pupitre et les autres journalistes se fait essentiellement par téléphone, par courriel et par texto. En studio, personne ne se côtoie. Ça change toute la dynamique.»

À quoi ressemble une journée type pour vous, maintenant?

«Je commence mes journées en faisant ma revue de presse avec mon café. Je fais une bonne marche rapide à l’extérieur, d’une heure ou une heure et demie, au moins, le temps de décanter un peu, de prendre l’air. Ça fait du bien de réfléchir à ce qui se passe, parce que ça va tellement vite, en ce moment! Au début de la pandémie, il fallait beaucoup travailler en amont – beaucoup plus qu’avant – avant d’arriver sur place, au 10e étage de TVA. J’arrive maintenant un peu plus tard qu’à l’habitude, vers 9 h 30 ou 10 h, pour préparer l’après-midi. J’ai beaucoup de conversations au téléphone, je prépare mes entrevues, je surveille l’actualité... Au début, il fallait suivre le jeu de façon très, très pointue. C’était nouveau pour tout le monde, y compris pour nous.»

Est-ce que la collégialité, l’esprit d’équipe et la proximité avec vos collègues vous manquent?

«Oui. On a beaucoup moins de contacts, d’interactions humaines, et ça, c’est dur. Parce que c’est l’un des ingrédients de l’émulation d’une salle de nouvelles. Surtout quand il y a des "breaking news", des nouvelles en développement majeur, comme ce qu’on vit sans arrêt. C’est incessant, depuis trois mois. Personnellement, ça me manque beaucoup, parce que je me nourris de l’énergie de la salle de nouvelles. On communique maintenant autrement entre nous.»

Auriez-vous cru que les événements prendraient une telle ampleur, quand le confinement a été décrété, à la mi-mars?

«Je voyais ça venir de Chine, j’ai beaucoup lu là-dessus et, très tôt, je me suis préparé à faire face à une situation très grave. Au début, personne ne savait quand ça finirait et où ça nous emmènerait. C’était franchement inquiétant, et ça l’est encore, même si on connaît maintenant plus la situation sanitaire. Au fur et à mesure que ça se développait et qu’il fallait s’adapter, on suivait ça de minute en minute. Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça, jamais.»

Qu’est-ce que le public vous dit au sujet de votre couverture de la pandémie?

«Dans la période où le tsunami déferlait sur le Québec, on sentait toute l’importance de l’information. Les cotes d’écoute étaient phénoménales. Les Québécois et Québécoises voulaient savoir et s’informer. On sentait beaucoup de crainte et de nervosité dans la population. Le commentaire que j’ai reçu, essentiellement, c’était que les gens étaient contents qu’on consacre toute l’énergie qu’on pouvait à leur expliquer et leur faire vivre ce qui se passait en temps réel. C’est là le rôle du journalisme électronique dans ce genre de situation.»

