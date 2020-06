Plomb dans l'eau: Montréal distribuera des pichets filtreurs en juillet

La Ville de Montréal distribuera à partir du mois de juillet 15 000 pichets avec des filtres à des citoyens qui ont des entrées d'eau en plomb.

Les personnes vivant dans des immeubles avec des entrées de service en plomb détectées après le 23 octobre 2019 en recevront.

À long terme, une exposition à du plomb dans l'eau peut affecter le développement du cerveau chez les enfants et avoir un impact sur la santé cardiovasculaire des adultes, selon Santé Montréal. Les jeunes enfants et les femmes enceintes sont plus à risque de développer des problèmes.

Cependant, les risques pour la santé sont faibles et difficiles à mesurer dans les quantités observées dans l'eau à Montréal, toujours selon Santé Montréal, qui souhaite quand même diminuer le plus possible l'exposition à ce métal.

Remplacement

En octobre dernier, la Ville a annoncé son intention de se débarrasser de toutes les entrées de service en plomb qui relient les habitations au réseau d’eau municipal d’ici 2030.

Pour les propriétaires récalcitrants, la Ville pourrait faire les travaux elle-même, puis leur envoyer la facture, avait annoncé l’administration Plante à l’époque.

Des pichets ont déjà été achetés pour les familles à faible revenu comprenant un enfant en bas âge ou une femme enceinte.

Le comité exécutif de la Ville a donné le feu vert à un contrat de 1,2 M$ mercredi pour acheter 15 000 pichets d'eau et 60 000 filtres.