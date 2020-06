Plus d’un million de signataires réclament la fermeture de Pornhub

Plus d’un million de personnes à travers le monde ont signé une pétition réclamant la fermeture du site pornographique Pornhub, sur fond d’allégations de diffusion et d’hébergement de vidéos présentant des victimes de trafic sexuel.

Pornhub, dont la société mère Mindgeek est basée à Montréal, avait fait l’objet d’une manifestation relativement à ces allégations lors de la Journée internationale de la femme, le 8 mars dernier, devant les bureaux de l’entreprise sur le boulevard Décarie.

D’autres allégations soutiennent que Pornhub «favoriserait et exploiterait le trafic sexuel et le viol de femmes et d'enfants», a indiqué mercredi, par communiqué, l’organisation californienne Exodus Cry, qui lutte contre le trafic humain.

Depuis son lancement en février, le mouvement #Traffickinghub est sur une lancée et a ainsi recueilli plus d’un million de signatures dans 192 pays réclamant le débranchement de Pornhub. Plus de 300 organisations soutiennent aussi cette pétition.

L’instigatrice du mouvement est l’experte dans la lutte contre le trafic humain Laila Mickelwait.

«Pour publier du contenu dans Pornhub, il suffit d'une adresse de courriel, aucune pièce d'identité émise par un gouvernement n'est exigée», a expliqué Laila Mickelwait.

«Pornhub ne prend pas la peine de véritablement vérifier l'âge ni le consentement des millions de personnes qui figurent dans les vidéos qu'elle héberge et dont elle tire des profits, et pourtant l'entreprise tire des revenus de ces vidéos sans poser de questions. Le site est conçu pour faciliter l'exploitation et est infesté de vidéos réelles de viols, de trafic, d'abus et d'exploitation de femmes et d'enfants. Nous avons des preuves, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut fermer cette plateforme», a-t-elle poursuivi.