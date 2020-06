Possible fermeture de 200 cafés Starbucks au Canada

Starbucks compte fermer jusqu’à 200 de ses établissements au pays d’ici deux ans.

L’entreprise américaine a divulgué ses intentions concernant sa «restructuration» au Canada dans un document envoyé mercredi aux autorités financières américaines, la Securities and Exchange Commission (SEC).

Certains cafés pourraient toutefois rouvrir ailleurs, dans des endroits plus rentables.

La chaîne de café américaine a précisé dans ce document transmis à la SEC qu’elle ferme annuellement une centaine d’établissements dans les Amériques dans le cadre de la révision régulière de ses activités.

Starbucks a mentionné mercredi que 88 % de ses commerces avaient rouvert au Canada avec la fin graduelle du confinement lié à la COVID-19. C’est moins qu’aux États-Unis (95 %), qu'en Chine (99 %) et qu'au Japon (98 %).

En raison de la fermeture de ses cafés en avril et en mai au Canada et aux États-Unis, l’entreprise américaine s’attend à une plus forte baisse de ses revenus pour le troisième trimestre qu’au deuxième trimestre. Les résultats du troisième trimestre seront annoncés le 28 juillet.

Selon le dernier rapport annuel de Starbucks, cette compagnie comptait 1175 établissements au Canada le 29 septembre dernier.