Projet de loi 61: le gouvernement recule sur les mesures controversées

Vivement critiqué, le gouvernement Legault recule sur les articles controversés de son projet de loi visant une relance accélérée de l’économie.

Le ministre Christian Dubé accepte de limiter la période d’urgence sanitaire prévu dans son projet de loi 61, qui permet entre autres au ministère de la Santé et ses établissements de conclure des contrats de gré à gré sans formalités.

«On va écouter ce que la Protectrice du citoyen nous a suggéré hier. Puis elle nous suggère de la mettre à un maximum de six mois. Je vais en discuter avec l'opposition, puis on regardera où on peut atterrir sur cet article-là», a-t-il convenu mercredi.

Mardi soir, le comité de suivi des recommandations de la commission Charbonneau a mis en garde les élus québécois contre le texte de loi du gouvernement caquiste, qui «crée des conditions extrêmement favorables à l’émergence de corruption, de collusion et autres malversations apparentées».

Le président du Conseil du trésor s’est dit ouvert à amender l’article 50 de son projet de loi, qui lui donne d’importants pouvoirs discrétionnaires.

«Il n'y a pas un Québécois, puis encore moins dans le gouvernement, qui veut retourner, je m'excuse, aux années libérales d'avant la commission Charbonneau. Il n'y a personne qui veut aller là. Ça, c'est sûr», a-t-il insisté.

Les partis d’opposition estiment que le gouvernement Legault a voulu aller trop vite et a tourné les coins ronds.

