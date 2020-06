Quelles directives pour les vacanciers cet été?

Les vacances sont à nos portes et les questions sont nombreuses pour savoir quelles sont les directives de la santé publique.

Que pouvez-vous faire, où pouvez-vous aller et avec qui? Notre journaliste répond à vos questions.

J'ai une réservation pour des vacances à la fin juillet pour une semaine à l'Île-du-Prince-Édouard. Est-ce que les frontières entre le Québec et le Nouveau-Brunswick seront ouvertes? Si oui, devrais-je faire une quarantaine à mon arrivée sur place?

«Je lance une mise en garde ce soir si vous avez réservé des vacances au Nouveau-Brunswick ou à l’Île-du-Prince-Édouard. Les directives sont claires, vous risquez d’être refoulé à la frontière parce que les voyages jugés non essentiel, pour l’instant, ne sont pas permis à l’Île-du-Prince-Édouard. Il y a également des directives de mise en confinement pour 14 jours en vigueur dans la majorité des provinces des Maritimes. D’ici la fin juillet, restez attentif aux directives, mais pour l’instant, je vous dirais que ce n’est pas nécessairement une bonne idée.»

L'administration de mon camping m'interdit d'accueillir des visiteurs. Uniquement les rassemblements extérieurs entre campeurs sont autorisés. Peuvent-ils nous imposer une telle règle?

«Ils le peuvent, même si on a le feu vert pour des rassemblements intérieurs et extérieurs de la santé publique. Le camping a autorité sur ce qui se passe dans le parc. Si on décide qu’on n’accueille pas de visiteurs, que ce soit à l’intérieur des roulottes ou à l’extérieur, c’est tout à fait légal.»

J'ai une roulotte dans un camping au Vermont. À l'ouverture de la frontière, allons-nous devoir respecter une quarantaine à notre retour au Canada? Devrons-nous fournir une preuve de notre location pour entrer aux États-Unis?

«On l’ignore pour l’instant, et surtout attention, parce que l’interdiction des voyages jugés non essentiel risque d’être prolongée à la frontière canado-américaine pour encore possiblement un mois. Jusqu’à présent la date officielle est le 21 juin. On peut s’attendre à ce que ce soit prolongé au 21 juillet. Ça vous fera une très courte saison de camping. Il faudra voir quelles seront les conditions qui seront imposées.»

Je suis Montréalais. Il y a un flou sur les voyages interrégionaux. Ai-je le droit de louer un chalet en Estrie cet été?

«Le directeur national de santé publique a donné un feu jaune aux voyages interrégionaux. Cela dit, c’est permis. Par contre, ce n’est pas recommandé pour l’instant. Si vous décidez d’y aller, il faudra éviter de vous rendre à l’épicerie, d’aller magasiner dans une autre région pour éviter la propagation du virus. D’ailleurs, plusieurs services de livraison ont été mis en place dans les régions. Au lieu d’aller faire l’épicerie, on pourra vous la livrer dans un chalet par exemple.»