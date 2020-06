André Boisclair: Québec procédera à des vérifications

Le ministère des Relations internationales (MRI) effectuera des vérifications à l’interne après la publication d’informations concernant le comportement d’André Boisclair alors qu’il occupait le poste de délégué général à New York.

L'ex-chef du Parti québécois a dû conclure une entente confidentielle avec Québec après une plainte relativement à l’utilisation de drogue et la présence de jeunes dans son entourage à cette époque, a rapporté notre Bureau d’enquête, jeudi.

Ces faits se sont déroulés pendant son court mandat de 2012 à 2013.

L’attaché de presse de la ministre des Relations internationales, Nadine Girault, a confirmé jeudi matin que des «vérifications administratives» seront effectuées à propos «d’un ancien délégué général à New York», sans nommer M. Boisclair.

«Il s’agit d’une des positions les plus importantes au MRI, celui de délégué général à New York. C’est l’image du Québec à l’international qui est touchée», a indiqué Marc-Antoine Trudel.

Mais puisqu’il s’agit d’un dossier concernant les ressources humaines, il est possible que celui-ci soit sous scellé et doive rester confidentiel, a-t-il ajouté.

L’ex-chef du Parti québécois et ex-patron d’André Boisclair, Jean-François Lisée, affirme avoir été informé d’une plainte «d’un employé mécontent», mais ne pas avoir été mis au courant d’actes illégaux à l'endroit de l'ancien délégué du Québec à New York.

«Je n'ai jamais reçu, à aucun moment, d'informations concernant des actes illégaux ou potentiellement illégaux commis par M. Boisclair», a écrit Jean-François Lisée sur Twitter jeudi matin.

«Ministre, on m'a informé d'une plainte d'une employée mécontente, mais aucun comportement illégal ne m'a été signalé. Voilà», ajoute celui qui a occupé le poste de ministre des Relations internationales sous la gouverne de Pauline Marois.

L’actuel chef du Parti québécois, Pascal Bérubé, juge «troublant, choquant [et] fort inquiétant», les informations rapportées jeudi.

«Je n’étais pas au courant d’une telle entente bien que j’étais au gouvernement à l’époque et je me limiterai à dire que la justice suivra son cours et monsieur Boisclair devra faire face à ses responsabilités», a-t-il affirmé en point de presse à l’Assemblée nationale.

«Il n’y a pas d’exception pour personne», a-t-il dit en ajoutant ne pas être opposé à la publication de l’entente de confidentialité «si c’est ce que souhaite le gouvernement».

André Boisclair a quitté ses fonctions en septembre 2013 à la suite d’allégations de l’ex-député caquiste Jacques Duchesneau, qui avait établi un lien entre la consommation de cocaïne de M. Boisclair et l’octroi d’un contrat.

M. Boisclair a été arrêté et accusé d’agression sexuelle armée le 28 mai dernier. Les faits, qui n'ont pas de lien avec son séjour à New York où il a représenté le Québec comme délégué général pendant moins d'un an, se seraient produits à Montréal en janvier 2012.