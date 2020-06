Atteint par la bactérie mangeuse de chair: «Je devrais être mort aujourd’hui!»

Un jeune homme dans la fleur de l’âge et en excellente condition physique, a frôlé la mort après avoir contracté la bactérie mangeuse de chair. Kenny Bruton, 34 ans, se considère aujourd’hui très chanceux d’être encore en vie.

Le pompier de Gatineau, également spécialiste des arts martiaux, a constaté un jour qu’une infection s’était développée sous l’un de ses bras.

«Ç’a l’a affecté tout mon côté droit, mon poumon, mon cœur», explique l’homme en entrevue à TVA Nouvelles. À un moment ils m’ont demandé si je voulais voir mes enfants pour une dernière fois. [...] Moi je devrais être mort aujourd’hui. La seule raison pour laquelle je suis vivant, c’est parce que je suis une personne active, en santé», confie le survivant.

Hospitalisé cinq semaines au CUSM de Montréal, Kenny Bruton a bénéficié de l’aide d’un appareil ECMO pour survivre à la bactérie.

La machine ECMO pour «Extracorporeal Membrane Oxygenation» ou oxygénation des membranes extracorporelles, a permis de le maintenir en vie.

La Dre May Tam, perfusionniste à l’hôpital Royal Victoria du CUSM est celle qui a utilisé l’appareil sur le patient.

«Le cœur de M. Bruton allait mal, ses poumons allaient mal, cet appareil-là prenait en charge le cœur et les poumons à 100%. On entre des canules, des pailles dans les artères et les veines et la machine prend en charge le débit cardiaque à 100%. On a été capable de le sauver grâce à une oxygénation et un débit cardiaque», conclut-elle.

***D'après les explications d'Harold Gagné.***