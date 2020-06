En colère, des policiers français déposent leurs menottes à terre

Le ministre de l’Intérieur français, Christophe Castaner, a tenté de désamorcer la colère des policiers jeudi, sans y parvenir au regard des premières réactions virulentes à ses entretiens avec les syndicats de police, dans un contexte de relance des manifestations contre les violences policières et d'accusations de racisme.

«Les flics de France ne considèrent plus Christophe Castaner comme le supposé premier flic de France. Il nous a lâchés lundi, nous a jetés en pâture lundi. À lui de regravir l'Everest de la confiance», a tonné Yves Lefebvre, secrétaire général de Unité SGP Police, qui a appelé ses collègues «à ne plus interpeller, à ne plus intervenir».

À l'appel du syndicat, des rassemblements ont eu lieu en fin de journée dans plusieurs villes, comme à Saint-Étienne, Marseille, Nice, Bordeaux, Bobigny, Toulouse ou encore Lille où sous la pluie, une centaine de policiers vêtus de leur uniforme, et portant un masque, ont notamment crié «Castaner démission» avant d'entonner la Marseillaise. À chaque fois, les policiers ont symboliquement jeté à terre leurs menottes.

«Depuis quelques jours, j'ai l'impression qu'on est la police de Vichy, c'est écoeurant, démotivant», déplore un policier toulousain, sous couvert d'anonymat.

Deuxième syndicat à être reçu, Alliance a également menacé d'actions revendicatives dans les prochains jours.

«Un ministre de l'Intérieur doit être derrière ses policiers», a souligné Fabien Vanhemelryck, secrétaire général. «Le ministre est en dehors des clous, mais le président de la République l'est tout autant.»