EN DIRECT | François Legault fait le point

Le premier ministre François Legault fait le point sur la pandémie de COVID-19 au Québec.

Suivez le point de presse dans la vidéo ci-dessus.

Craignant de «perdre l'été 2020», François Legault a lancé un nouvel appel à la collaboration aux partis d'opposition, qui ont fait front commun la veille afin de critiquer le projet de loi 61 sur la relance de l'économie.

Le gouvernement Legault a déposé jeudi une vingtaine d’amendements à son projet de loi sur la relance de l’économie du Québec, en réponse à la demande des partis d’opposition.

Excluant toujours d'avoir recours au bâillon au cours de l'actuelle session parlementaire pour adopter son projet de loi, François Legault indique que son gouvernement pourrait déposer à nouveau son projet de loi à l'automne s'il n'était pas adopté au printemps. «Là, on n'exclut rien», dit-il.

La ministre Caroline Proulx dévoilera par ailleurs cet après-midi un plan de 750 millions $ pour venir en aide au secteur touristique.

Sur la question des militaires, François Legault indique que 400 d'entre eux se trouvent dans les CHSLD du Québec et 350 autres sont à l'extérieur, en supervision. «Je ne comprends pas le ratio», a déploré François Legault, qui aimerait ravoir au moins 1000 soldats jusqu’au 15 septembre le temps de terminer la formation accélérée de préposés aux bénéficiaires.

Autre point de discorde entre le fédéral et le provincial : François Legault dit avoir des inquiétudes quant aux conditions posées par Ottawa pour le transfert d’une somme de 14 milliards $ aux provinces. Il en sera question lors de l'appel entre les premiers ministres provinciaux et Justin Trudeau plus tard jeudi.

La situation au Québec en date du 11 juin 2020

5105 décès (+ 24*)

53 485 personnes infectées (+ 144)

871 personnes hospitalisées (- 43)

114 personnes aux soins intensifs (- 3)

9945 prélèvements effectués le 9 juin 2020

9676 analyses réalisées le 9 juin 2020

456 779 cas négatifs

* 10 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s'ajoutent 14 décès survenus avant le 3 juin