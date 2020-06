EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN À 5h53

PLANÉTAIRE

Cas: 7 394 801

Morts: 416 201

Rétablis: 3 476 083

ÉTATS-UNIS

Cas: 2 066 508

Morts: 115 137

Rétablis: 808 551

CANADA

Québec: 53 341 cas (5081 décès)

Ontario: 31 341 cas (2475 décès)

Alberta: 7276 cas (151 décès)

Colombie-Britannique: 2680 cas (167 décès)

Nouvelle-Écosse: 1061 cas (62 décès)

Saskatchewan: 656 cas (13 décès)

Manitoba: 300 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 151 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 97 125 cas (7960 décès)

5h45 | Une autre préposée décède de la COVID-19 à Montréal

La pandémie de COVID-19 a arraché la vie d’au moins une cinquième préposée aux bénéficiaires au Québec, emportée en quelques jours par le virus et presque sans symptômes, selon ses proches.

Photo d’archives, Pierre-Paul Poulin

5h27 | Hécatombe dans un CHSLD5h17

Un établissement de Montréal est devenu un foyer d’infection particulièrement sévère depuis la mi-mai, avec une cinquantaine de morts, prouvant que la pandémie dans les CHSLD est loin d’être terminée.

Photo d'archives, Chantal Poirier

5h17 | Qui a eu la COVID-19 au Québec?

On a beaucoup parlé des personnes âgées et du coronavirus, mais saviez-vous que les Québécois les plus nombreux à contracter le virus sont dans la quarantaine ? Saviez-vous également que les femmes ont été significativement plus touchées que les hommes ? Notre Bureau d’enquête s’est penché sur les caractéristiques démographiques des personnes qui ont eu la COVID-19 et vous présente des constats qui pourraient vous surprendre.