LNH : les camps commenceront le 10 juillet

Les camps d’entraînement des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’amorceront le 10 juillet en prévision d’un retour au jeu prévu quelques semaines plus tard.

La LNH et l’Association des joueurs se sont entendues à ce propos, mais le syndicat devra donner son approbation à propos de la phase 4 du protocole du circuit Bettman, qui concerne notamment le tenue des matchs et les villes où auront lieu ces rencontres.

Selon l’expert hockey de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, le Canadien de Montréal et la majorité des clubs du pays pourraient être contraints d’entamer cette phase 3 du plan de reprise de la LNH aux États-Unis. Effectivement, «les règles de confinement sont très strictes encore au Canada et les négociations se poursuivent avec le gouvernement fédéral», a rappelé Lavoie.

La chaîne Sportsnet a précisé pour sa part que l’objectif de la ligue demeure de renouer avec l’action au début du mois d’août. La LNH a indiqué que la durée des camps et la date exacte de reprise des activités seront déterminées ultérieurement.

Des éliminatoires à Las Vegas?

À propos des deux villes où auront lieu les matchs éliminatoires, la Ligue nationale a déjà présélectionné dix candidates. Toronto, Edmonton et Vancouver pourraient être mises de côté si les problèmes reliés aux frontières perdurent. Les autres villes en lice sont: Chicago, Columbus, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul et Pittsburgh. Le marché de Vegas fait assurément partie des plus attrayants.

Rappelons que le retour au jeu à 24 équipes doit permettre au Canadien d’affronter les Penguins de Pittsburgh, dans une série 3 de 5, lors de la ronde qualificative de l’Association de l’Ouest.