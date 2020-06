Manon Savard est la nouvelle juge en chef du Québec

Après le départ à la retraite de la juge Nicole Duval Hesler en avril dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi la nomination de Manon Savard au poste de juge en chef du Québec.

La juge Savard va remplacer la juge Duval Hesler, qui a été la première femme juge en chef du Québec quand elle a remplacé le juge Michel Robert en 2011.

Manon Savard sera la 21e personne à occuper le poste de juge en chef de la Cour d’appel du Québec depuis 1849.

«Je souhaite beaucoup de succès à l’honorable Manon Savard dans son nouveau rôle de juge en chef du Québec, a dit M. Trudeau dans un communiqué. La juge en chef Savard a exercé le droit à Montréal pendant plus de 23 ans et a plus récemment servi à titre de juge au Québec pendant plus de 10 ans. Je suis certain qu’elle saura bien servir les Québécois dans ses nouvelles fonctions.»

Originaire de Montréal, Manon Savard est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université McGill et d’une licence en droit de l’Université de Montréal. Elle a travaillé pendant plus de 23 ans comme avocate, puis associée, au sein du cabinet Ogilvy Renault, maintenant Norton Rose Fulbright.

Elle a été nommée à la Cour supérieure du Québec en juillet 2009, puis la Cour d’appel du Québec en avril 2013. Depuis septembre 2013, elle siège au comité de planification de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.