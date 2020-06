Projet de loi 61: l’opposition bloque son adoption

Le projet de loi sur la relance de l’économie s’est heurté au blocage des partis d’opposition à Québec, qui y voyaient un moyen détourné pour le gouvernement Legault de s’arroger des pouvoirs démesurés.

Le PLQ, QS et le PQ ont refusé de consentir à l’adoption du principe du projet de loi 61, une étape qui est généralement une formalité au Salon bleu. «Le principe de ce projet de loi, c’est celui-ci : accorder des pouvoirs extraordinaires au gouvernement, abusifs, selon plusieurs de nos chiens de garde institutionnels. Ce principe, madame la présidente, il est vicié, il est problématique pour nous», a résumé le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, pour justifier son opposition.

Déposée la semaine dernière pour une adoption demain, la pièce législative permettait au gouvernement de contourner les règles habituelles d’octroi de contrats pour fonctionner de gré à gré, en plus d’étendre l’état d’urgence sanitaire pour une période indéfinie. Québec souhaitait ainsi pouvoir lancer rapidement 202 projets d’infrastructure afin de relancer l’économie québécoise, plombée par la pandémie de COVID-19.

Devant les vives critiques entendues en commission parlementaire, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a déposé une vingtaine d’amendements jeudi matin. Ceux-ci prévoyaient notamment de limiter le prolongement de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er octobre prochain seulement. Un autre article précisait que les pouvoirs exceptionnels d’octroi de contrats seraient confiés aux municipalités, plutôt qu’à Québec.

Ces modifications n’ont pas convaincu les partis d’opposition.

Éviter de perdre l’été 2020

«Notre objectif, en déposant rapidement le projet de loi n° 61, c'était d'être capable de ne pas perdre l'été 2020 puis d'être prêts aussi, que des projets soient prêts aussi pour l'été 2021 puis l'été 2022», a expliqué le premier ministre François Legault en conférence de presse, peu avant le rejet du projet de loi au Salon bleu.

M. Legault assure ne pas vouloir imposer le bâillon pour forcer l’adoption de sa pièce législative ce printemps, en raison de son dépôt tardif. Il promet de revenir à la charge l'automne prochain. «Évidemment qu'à l'automne prochain, on aura plus de temps [pour] l'expliquer et on pourra à ce moment-là avoir une approche qui est différente», a-t-il commenté.

Mais du côté du Parti libéral du Québec, on fait valoir qu’il est impossible pour le gouvernement d’imposer le bâillon en raison des règles sanitaires actuelles. Pour ce faire, Québec devrait convoquer les 125 élus au Salon bleu. L’Assemblée nationale fonctionne plutôt à 37 présentement, grâce à une entente avec les oppositions.