Un couple meurt de la COVID-19 à quelques heures de différence

Un couple de la région de Los Angeles est mort des suites de la COVID-19 à quelques heures de différence en début de semaine.

Âgé de 60 ans, Humberto Rueals-Rivas a rendu l’âme dimanche soir.

Quelques heures plus tard, sa conjointe Karina Bonilla, 38 ans, décédait à son tour.

«En à peine six jours, j’ai perdu mon père. Moins de huit heures après, c’est ma belle-mère qui nous a quittés. Et je me retrouve maintenant avec cinq enfants», a expliqué la fille aînée d’Humberto, Maria Ruelas, à KTLA.

Mme Ruelas s’occupe maintenant de ses demi-frères et demi-sœurs, âgés de 2 à 17 ans.

Selon la femme de 35 ans, c’est Karina Bonilla qui aurait contracté le nouveau coronavirus sur son lieu de travail.

L’employeur de Mme Bonilla aurait eu des symptômes de la COVID-19, mais aurait choisi de ne pas s’isoler.

«Elle est allée travailler et au bout d’une semaine, elle a commencé à présenter des symptômes. Elle est retournée à la maison et c’est là que mon père est tombé malade», détaille Maria Ruelas.

Jeune fiancée, Mme Ruelas voit sa vie chamboulée alors qu’elle tente d’obtenir la garde légale de ses frères et sœurs.

«Mais je suis heureuse de faire cela en mémoire de mon père.»

La jeune femme veut surtout alerter sur le fait que le virus tue toujours même si les États rouvrent leurs économies.

«Je vois tellement de gens sans masque, ça me terrifie. Ce virus a emporté ma famille.»