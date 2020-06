Un drone capture l’arrivée de 64 000 tortues

Un drone a filmé l’arrivée de dizaines de milliers de tortues vertes, une espèce en péril, sur les plages australiennes.

Ce moment exceptionnel a été capturé par un drone d’une équipe de scientifiques du gouvernement du Queensland, en Australie.

Les tortues vertes en question venaient pondre leurs œufs sur la plus grande colonie de l’espèce, sur l’île Raine. On retrouve surtout cette espèce dans les eaux tropicales et subtropicales.

Menacées d’extinction, les tortues vertes ont la vie dure en raison de la chasse, de la surconsommation de leurs œufs, de la perte de leur habitat naturel et des engins de pêche dans lesquels elles restent coincées.

Selon la WWF, les tortues vertes peuvent peser jusqu’à 400 livres à maturité.