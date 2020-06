Affaire Boisclair: personne n'était au courant des allégations criminelles, dit Blanchet

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a finalement réagi vendredi aux informations du Bureau d’enquête selon lesquelles le gouvernement du Québec a dû conclure une entente confidentielle avec André Boisclair après une plainte concernant l’utilisation de drogue et la présence de jeunes dans son entourage alors qu’il était délégué général à New York en 2012-2013.

• À lire aussi: Le gouvernement Legault «outré» par les frasques d'André Boisclair

• À lire aussi: Québec a dû gérer les frasques d'André Boisclair

• À lire aussi: «C’est troublant et c’est choquant»- Pascal Bérubé

Yves-François Blanchet, ministre du Développement durable à cette époque, avait entériné la nomination d’André Boisclair à la présidence du Comité d’examen qualité de l’environnement de la Baie James (COMEX), en décembre, deux mois après qu’il eut quitté New York.

M. Blanchet assure toutefois qu’il ne savait rien des allégations criminelles visant André Boisclair et que sa nomination au COMEX a été imposée.

«Dans un premier temps, j’ai été informé de sa nomination au COMEX. Je ne l’ai pas choisi, mais je l’aurais peut-être choisi», a expliqué le chef du BQ lors de son passage à Trois-Rivières vendredi.

«Deuxième chose, l’ensemble du procédé suggère que des gens auraient pu être au courant, ce qui en soit est franchement saugrenu. N’importe qui dans l’organisation du gouvernement qui aurait été au courant de ce que sont les accusations actuelles ne l’aurait pas toléré. Ça me semble évident. Je n’ai pas parlé à personne et ça n’arrivera pas. Quel que soit sa profession ou son métier, ce qu’il a fait dans le passé, si justice doit être rendue, que justice soit rendue. Personne ne doit être à l’abri de l’exercice de la justice et de la punition qui pourrait venir avec les gestes qui ont été posés, quel que soit son nom et sa carrière passée», a ajouté Yves-François Blanchet.

André Boisclair, 54 ans, a dirigé (de 2013 à 2016) le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX) et agit à partir de 2014 à titre de conseiller spécial du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

André Boisclair a été élu sous bannière du Parti québécois à cinq reprises (1989-2004) et (2006-2007) avant qu’elle ne prenne fin abruptement.

En 2018, Boisclair avait plaidé coupable d’avoir refusé de se soumettre à un alcotest et d’entrave, pour un événement qui était survenu en novembre 2017 à Québec. Il avait écopé d’une amende de 2000 $ et d’une interdiction de conduire d’une durée d’un an. Il s’en était toutefois sorti avec une absolution inconditionnelle pour le chef d’entrave.