«Ça va mieux» pour la chanteuse Kathleen

Kathleen a lancé «Ça va bien aller!», une nouvelle version de son succès «Ça va bien!», qu’elle chante avec d’autres artistes tels que Marc Hervieux et Nathalie Simard.

Écorchée par les remarques des humoristes, l’artiste n’avait plus envie de la chanter. Elle nous dit pourquoi elle a cédé.

Kathleen, tu as longtemps repoussé l’idée de reprendre «Ça va bien!». Qu’est-ce t’a fait changer d’idée?

Ç’est vrai que j’avais plus ou moins envie qui de rechanter cette chanson, notamment quand je travaillais sur du nouveau matériel et qu’on me demandait constamment de la chanter. J’avais l’impression qu’on me gardait dans le passé. Mais quand tu connais un tel succès avec une chanson, c’est normal que tu en deviennes indissociable. Quand la COVID-19 est arrivée, j’ai reçu plusieurs messages de gens qui me demandaient de la reprendre. Au départ, je refusais, je me disais que ce serait un deuxième suicide professionnel. J’y avais déjà assez goûté avec «Piment fort» et tout... Je me disais aussi que ça n’allait pas si bien que ça actuellement et je n’avais pas le cœur à la chanter.

Quand le vent a-t-il tourné?

J’ai tellement reçu de demandes d’infirmières et de gens qui travaillent sur le terrain qui me disaient que ça leur ferait du bien de la réentendre. Des mamans m’envoyaient des vidéos de leurs enfants qui dansaient au rythme de la chanson. Finalement, j’ai succombé. J’avais envie de la refaire, mais pas toute seule. J’ai alors demandé à des amis artistes de la chanter avec moi, et ils ont accepté. Ça m’a touchée. Ils ont été généreux et l’ont chantée avec leur cœur.

Comment est née cette chanson à l’époque?

Je travaillais avec le réalisateur Jean-Pierre Isaac et un soir, alors que j’allais enregistrer complètement autre chose, sa conjointe, Kathleen Lyons, et lui m’ont fait entendre un démo de la chanson, et je suis tombée en amour avec elle. Je suis heureuse de redonner vie à cette chanson parce qu’à l’époque, elle avait été condamnée par certaines personnes, et ça m’a toujours peinée.

As-tu déjà regretté de l’avoir enregistrée?

Non, parce que les vrais comprenaient son sens et aussi qu’elle avait été créée sans aucune prétention. Aujourd’hui, j’ai fait la paix avec ceux qui me ridiculisaient. J’ai aussi décidé de m’assumer, parce que si on est trop sensible aux attaques des autres, on se fait du mal. J’ai pu ensuite cesser de me sentir comme un imposteur et j’ai compris que j’avais le droit d’être là. Il y a eu du bon au bout de tout ça. Mais ç’a été le travail d’une vie.

As-tu des projets actuellement?

Oui. Il y a un an, j’avais annoncé que je travaillais sur un nouvel album. On voulait sortir le disque de façon indépendante, mais finalement une grosse compagnie de disques m’a sollicitée. Le projet a donc été repoussé, et c’est devenu beaucoup plus politique qu’artistique. Christian Gagnon, avec qui je fais l’album, et moi avons décidé de revenir à la base du projet. Je devrais dévoiler du nouveau matériel bientôt. J’ai vraiment reconnecté avec ma créativité.

Tu as décidé d’associer la chanson «Ça va bien aller!» à l’organisme Le Chaînon.

Pourquoi as-tu choisi cette cause en particulier?



Après le succès de «Ça va bien!» et mes péripéties avec Normand Brathwaite et «Piment fort», j’ai vécu des moments très difficiles. En plus, comme j’étais connue, j’ai vécu tout ça sous l’œil du public. Cette épreuve m’a beaucoup sensibilisée à la situation des femmes. On dirait que tout ce que j’ai vécu dans ma carrière me ramène à cette cause. Je pense aussi aux jeunes filles et à l’image corporelle.

Comment va la Kathleen d’aujourd’hui?

Elle va bien. J’ai un homme extraordinaire dans ma vie. Je ne suis pas seule, je suis bien entourée, mais comme tout le monde, ce n’est pas une belle ligne droite. Il y a des journées où j’ai des doutes, où je vis de l’anxiété et de l’angoisse. Mais en général, ça se passe quand même bien. Je me suis retrouvée.

En terminant, qu’est-ce que la Kathleen d’aujourd’hui dirait à celle de 1993?

Que ce qu’elle fait est beau et qu’elle a le droit de le faire. Je lui dirais aussi qu’elle n’est pas une fille sans profondeur parce qu’elle chante un titre comme «Ça va bien!». Et que, au contraire, elle met de la lumière dans le cœur des gens.