Chefferie du Parti vert: une 10e candidature

La Dre Courtney Howard, une urgentologue de Yellowknife, aux Territoires-du-Nord-Ouest, souhaite succéder à Elizabeth May à la tête du Parti vert du Canada.

Elle a annoncé sa candidature vendredi, en vue du vote pour la course à la chefferie des Verts, qui aura lieu en ligne ou par correspondance du 26 septembre au 3 octobre.

Rappelons qu’Elizabeth May a annoncé qu’elle quittait son poste de chef des Verts en novembre dernier, après 13 ans aux commandes de la formation écologique.

Mme Howard, qui siège au conseil d’administration de l’Association médicale canadienne, est aussi professeure agrégée à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary, en Alberta. Elle a œuvré au sein de Médecins sans frontières et a notamment fait des travaux et des recherches pour le Lancet Countdown on Health and Climate Change, en plus d’être la première femme présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement (ACME).

Jusqu’ici, la course à la chefferie du Parti vert du Canada compte 10 candidats. Il s’agit de Meryam Haddad, Courtney Howard, Amita Kuttner, Dimitri Lascaris, David Merner, Glen Murray, Judy N Green, Annamie Paul, Dylan Perceval-Maxwell et Andrew West.