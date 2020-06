Craintes de dégradations et d'affrontements au cours de manifestations à Londres

Le maire de Londres, Sadiq Khan, s'est inquiété vendredi de possibles violences et dégradations au cours de manifestations prévues pour ce week-end par des organisations antiracistes et l'extrême droite, des craintes qui ont conduit à protéger des monuments dont la statue de l'ancien Premier ministre Winston Churchill.

Cette statue, située près du Parlement, avait été dégradée le week-end dernier et l'inscription "était un raciste" ajoutée sous le nom de ce célèbre dirigeant conservateur.

Elle a été mise à l'abri dans une boîte construite spécialement, disparaissant des yeux du public, et le Cénotaphe, un monument aux morts, a aussi été entouré de panneaux, de crainte d'éventuelles dégradations.

Plusieurs symboles du passé colonial du Royaume-Uni ont été récemment la cible de manifestants, dans la foulée de la vague d'actions de protestation contre la mort de l'Américain noir George Floyd, asphyxié par un policier blanc.

À Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, la statue du marchand d'esclaves Edward Colston a été arrachée de son piédestal et jetée à l'eau tandis qu'à Londres, la statue d'un autre marchand d'esclaves, Robert Milligan, dont une pétition demandait le retrait, a été enlevée à la hâte.

Le gouvernement conservateur et le maire travailliste de Londres ont prié la population de «rester à la maison».

«Je suis extrêmement préoccupé par le risque que de plus amples manifestations dans le centre de Londres non seulement ne diffusent la Covid-19 mais ne conduisent à du désordre, du vandalisme et de la violence», a déclaré Sadiq Khan dans un communiqué, tandis que le Royaume-Uni affiche le deuxième plus lourd bilan des morts, plus de 41 000, de cette maladie dans le monde.

Le mouvement Black Lives Matter de Londres (BLM LDN) a annulé une manifestation prévue à Hyde Park pour samedi après les appels à manifester de groupes d'extrême droite, soutenus notamment par Tommy Robinson, l'ex-leader de la Ligue de défense anglaise, un de ces mouvements, qui entend lutter contre la menace islamiste.

«Nous voulons que les gens manifestent en sécurité mais nous en pensons pas que ce soit possible avec la présence de gens comme eux», a expliqué BLM LDN dans un message sur Instagram.

Une autre organisation, Black Lives Matter UK, a suggéré aux militants de plutôt manifester dans leurs quartiers samedi. Vendredi midi, le mouvement prévoit de déployer dans le centre de la capitale britannique une liste de «plus de 3000 noms de personnes qui sont mortes en raison de violences racistes et étatiques».