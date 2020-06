De moins en moins de contraventions chaque semaine

La pandémie ne coûtera pas trop cher en amendes aux Montréalais: les policiers distribuent chaque semaine moins de contraventions pour non-respect des règles liées COVID-19.

Du 31 mai au 7 juin, seulement 68 contraventions ont été données par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour des rassemblements extérieurs ou intérieurs qui contrevenaient aux règles sanitaires.

Lors des deux semaines précédentes, ce nombre s'élevait respectivement à 149 et à 177 contraventions.

Selon le porte-parole du SPVM André Durocher, les avis d’infraction distribués dans les dernières semaines concernent des personnes qui contreviennent aux règles de façon flagrante.

Durant le mois d'avril, environ 55 % des contraventions données étaient pour des rassemblements intérieurs de personnes qui n’appartenaient pas à la même cellule familiale, estime le SPVM. Il était impossible de savoir quelle était l'infraction la plus observée en mai au moment de l'entrevue.

Sensibilisation

M. Durocher tient à rappeler que le SPVM effectue beaucoup d’actions de sensibilisation. «Les policiers peuvent faire à peu près une centaine d’approches auprès des citoyens avant de donner des contraventions», a-t-il mentionné.

«On veut être clairs: on ne voulait pas être comme dans Big Brother et de se mettre à dénoncer les voisins à longueur de journée. Ce n’est pas l’élément recherché. Ce n’est pas dans notre culture», a-t-il ajouté.

Plus la situation évolue, plus les règlements changent, et il devient plus complexe pour le SPVM d’appliquer les lois du décret maintenant que lorsque le confinement était en vigueur.

«Lorsqu’on annonce des choses, l’être humain retient ce qui fait son affaire. [Depuis le début de la pandémie], j’ai répondu à plus de questions de gens qui voulaient contourner [les règles] que de gens qui voulaient savoir», a estimé André Durocher.

Un total de 2909 contraventions ont été données par le SPVM en lien avec le non-respect des consignes sanitaires depuis le 12 mars.

Contraventions émises par semaine (total entre parenthèses):

17 mai au 24 mai: 177 (2692)

24 mai au 31 mai: 109 (2841)

31 mai au 7 juin: 68 (2909)