EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN À 6h06

PLANÉTAIRE

Cas: 7 531 872

Morts: 421 695

Rétablis: 3 550 783

ÉTATS-UNIS

Cas: 2 089 825

Morts: 116 035

Rétablis: 816 174

CANADA

Québec: 53 485 cas (5105 décès)

Ontario: 31 544 cas (2487 décès)

Alberta: 7316 cas (149 décès)

Colombie-Britannique: 2680 cas (167 décès)

Nouvelle-Écosse: 1061 cas (62 décès)

Saskatchewan: 650 cas (11 décès)

Manitoba: 300 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 153 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 97 506 cas (7992 décès)

6h29 | L'Italie entame une nouvelle phase de son déconfinement

L'Italie va entamer une nouvelle phase de son déconfinement, avec un allégement des dernières restrictions en vigueur contre l'épidémie de coronavirus dans la péninsule, a-t-on appris vendredi de source officielle.

AFP

6h01 | La Thaïlande envisage de rouvrir ses frontières uniquement à certains pays de la région

La Thaïlande, dont l'économie très tributaire du tourisme est au plus bas depuis la pandémie, rouvrira dans un premier temps ses frontières à des pays régionaux.

5h44 | L'économie britannique s'effondre de 20% en avril sous le choc de la pandémie

5h26 | SAQ: Des séquelles pendant deux ans

Il faudra deux ans à la Société des alcools du Québec (SAQ) pour se rétablir complètement financièrement de la COVID-19, a appris Le Journal. La direction concède déjà que la société d’État ne sera pas en mesure d’atteindre la cible du dividende fixée par Québec dans son dernier budget.

Photo Stevens LeBlanc

5h24 | Vif mécontentement des parcs aquatiques

Le Village Vacances Valcartier, qui possède également le parc ontarien Calypso, à l’ouest de Montréal, n’a toujours aucune date de réouverture à annoncer et commence à craindre le pire.

Photo Annie T. Roussel

5h18 | Malgré la PCU, un retraité de 71 ans doit faire faillite

André, 71 ans, a réussi à se bâtir une retraite relativement confortable. Mais la pandémie a fait basculer tous ses projets et l’a forcé à faire faillite.

5h16 | Inde: bataille de chiffres sur les morts du coronavirus à Delhi

Les différentes autorités de New Delhi s'opposaient vendredi des bilans divergeant du simple au double sur le nombre de morts de la maladie COVID-19 dans la capitale indienne, tandis que l'épidémie progresse dans le pays.

AFP

5h07 | Les Québécois veulent rester ici pour leurs vacances

Si beaucoup de Québécois saluent les propositions du gouvernement Legault afin de les inciter à rester dans la province pour profiter de leurs vacances cet été, des entreprises qui vivent du tourisme sont déçues devant le plan de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Photo Martin Alarie

4h27 | La Fashion Week ouvre à Londres... en ligne

La Fashion Week de Londres ouvre vendredi mais sans défilé et uniquement en ligne, en raison de la pandémie de coronavirus qui conduit à repenser ce rendez-vous et plus largement pousse toute l'industrie de la mode à se réinventer.

4h10 | F1: les GP d'Azerbaïdjan, de Singapour et du Japon annulés

3h31 | Quarantaine au Royaume-Uni: action en justice de British Airways, EasyJet et Ryanair contre le gouvernement

Les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair ont annoncé vendredi avoir lancé une action en justice contre le gouvernement britannique afin qu'il renonce à la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant au Royaume-Uni.

AFP

2h46 | Australie: jusqu'à 10 000 supporters autorisés dans les stades dès juillet

L'Australie va lever le huis clos mis en place dans les stades en raison de la pandémie de coronavirus et autorisera jusqu'à 10 000 spectateurs dès juillet, a annoncé vendredi le premier ministre Scott Morrison, emboîtant le pas au voisin néo-zélandais.