En route vers un week-end ensoleillé

La fin de semaine au Québec s'annonce ensoleillée, même si quelques nuages feront sentir leur présence.

Tout le sud de la province sera sous le soleil samedi et dimanche.

Du côté des températures, elles seront dans les normales saisonnières en journée, entre 18 et 21 degrés Celsius à Montréal, Saguenay et Gatineau, 16 et 20 degrés Celsius à Sherbrooke et Québec.

La nuit, le mercure chutera toutefois sous les 10 degrés partout sur la province.

La semaine prochaine, il faudra s’attendre à un réchauffement qui pourrait aboutir à une canicule en milieu de semaine, la deuxième cette année.