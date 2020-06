Hausse des ventes de véhicules usagés

Les ventes de voitures usagées ont considérablement augmenté dans l'Est-du-Québec depuis la reprise des activités des concessionnaires. Les clients sont au rendez-vous.

Le printemps est une période propice pour l’achat de véhicules. Les inquiétudes qu’avaient les propriétaires de concessions automobiles lors de la réouverture des activités se sont donc dissipées.

Une forte demande pour les véhicules d’occasion a été remarquée en mai dans la plupart des concessionnaires des grandes villes de l’Est-du-Québec.

«Les ventes ont repris. Je dirais, dans l’usagé, que c’est vraiment meilleur. Ce mois-ci, ç'a plus redécollé au niveau du neuf. Les deux sont très forts. Nous, on a un avantage par rapport à d’autres manufacturiers, notre inventaire est grand. Ça va donc aider», a expliqué Sandy Beaulieu, copropriétaire de Rimouski Mitsubishi.

Pour les véhicules neufs, bien que les clients soient au rendez-vous, une baisse des ventes de 25 % au mois de mai a été enregistrée dans la région par rapport à la même période en 2019.

L’engouement pour les voitures usagées compense en partie.

«Vraiment un mois super fort en terme de véhicules d’occasion. La malchance, par contre, c’est que le mois d’avril qu’on a été fermé, on ne retrouvera jamais ces ventes. C’est certain qu’on est en mode rattrapage», a souligné Jean-Michel Simard, président de la Corporation des concessionnaires automobiles Est-du-Québec et directeur général d’Équipe Formule à Rimouski.

Les habitudes de magasinage de véhicules ont aussi changé avec la pandémie de la COVID-19.

«Les gens nous font beaucoup plus de demandes internet. [...] Ceux et celles qui se présentent ensuite savent exactement ce qu’ils veulent, ils ont vraiment bien étudié le produit», a ajouté M. Simard.