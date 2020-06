Les Québécois veulent rester ici pour leurs vacances

Si beaucoup de Québécois saluent les propositions du gouvernement Legault afin de les inciter à rester dans la province pour profiter de leurs vacances cet été, des entreprises qui vivent du tourisme sont déçues devant le plan de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Voyager en sécurité

Photo courtoisie

Pour éviter la cohue des blocs sanitaires des campings cet été, Marc-André Thibault, père d’un petit garçon, s’est doté d’un abri douche et d’une toilette à compost portatifs.

L’argent qu’il avait amassé pour un voyage dans le Sud a été réinvesti dans les vacances estivales et les excursions en camping, en canot et au chalet, qui se passeront au Québec. Rabais ou non, le travailleur dans un organisme communautaire compte bien profiter de son été dans la province.

« Avec ce qui arrive, c’est mieux de ne pas voyager trop loin cette année », croit-il.

– Anne-Sophie Poiré

Des offres intéressantes... mais ça dépendra

Photo Cédérick Caron

Si l’offre du gouvernement semble intéressante pour certains, d’autres montrent un enthousiasme prudent lorsqu’on leur explique les offres proposées.

« Pour le moment, nous n’avions rien prévu parce qu’avec la COVID, c’était vraiment compliqué d’essayer de planifier quelque chose », explique Charlie Riopel, étudiante en psychologie qui habite à Sainte-Thérèse, sur la couronne nord de Montréal.

« Le financement proposé semble intéressant, mais on va quand même attendre avant de planifier nos choses », poursuit Mme Riopel, qui pique-niquait avec une amie et les filles de celle-ci au parc Charbonneau de Rosemère lorsque Le Journal a rencontré le quatuor.

Qu’est-ce qui sera ouvert ?

« C’est certain que ç’a l’air intéressant quand on regarde ça, mais ça va surtout dépendre des activités qui seront offertes [dans les forfaits du gouvernement] ou même qui seront ouvertes », enchaîne Stacy Gimenez.

Mère de deux filles de 9 et 7 ans et étudiante en soins infirmiers, la femme de 30 ans ne veut pas se déplacer pour être confinée à un endroit.

« Si on va camper pour ne pas pouvoir mettre le pied en dehors de notre terrain, ça ne vaudra pas la peine. La situation peut tellement changer vite », nuance Mme Gimenez.

Malgré tout, Mme Riopel et son amie devraient rester au Québec quand viendra le temps de savourer leurs vacances.

– Cédérick Caron

Guidée par les rabais

Photo courtoisie

Arrivée au Québec il y a un an avec son conjoint et ses deux enfants, la Française Émilie Cutivet compte bien profiter des rabais annoncés jeudi pour explorer de nouveaux endroits et économiser.

Avec le confinement lié à la COVID-19, la famille de la conseillère en voyage dans la région de Magog, en Estrie, n’a pu sillonner la province comme elle l’espérait ce printemps.

« Ça va nous permettre de découvrir le Québec et aussi permettre aux Québécois de redécouvrir leur belle province », fait valoir Mme Cutivet.

Au début du mois de juillet, la famille passera d’ailleurs cinq nuits dans un hôtel de Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

Le clan Cutivet, qui vient de Lyon, pourrait se laisser guider par les offres du programme Explore Québec pour le choix de ses escapades ou les rabais à la Société des établissements de plein air du Québec pour une journée dans un parc national, par exemple.

– Anne-Sophie Poiré

Six semaines à parcourir la province

Photo Martin Alarie

Une mordue de véhicules récréatifs a choisi de changer son itinéraire de vacances en raison de la pandémie.

Julie Bouchard et sa famille ont donc laissé tomber l’Ouest canadien et une virée de trois semaines aux États-Unis.

L’éducatrice en service de garde à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, profitera plutôt de ses six semaines de congé estival pour visiter le Québec.

Cantons-de-l’Est, Estrie, Québec, Montérégie : les destinations ne sont toutefois pas encore établies.

« Je vais regarder ce que le gouvernement nous propose comme rabais. Ça va peut-être diriger nos choix », dit Mme Bouchard.

– Anne-Sophie Poiré

Beaucoup plus difficile à Montréal qu’à Québec

L’Office du tourisme de Québec (OTQ) et l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) étaient plus optimistes que Tourisme Montréal, qui a plaidé pour la survie de plusieurs joueurs jeudi.

À Québec, les allègements et les modalités de remboursement ont été bien accueillis.

« Nous souhaitons vraiment que les Québécois redécouvrent la Capitale-Nationale cet été », dit Marjolaine de Sa, de l’AHRQ.

« Nous sommes très heureux que le gouvernement ait répondu au cri du cœur de l’industrie », affirme Jenna Dubé, porte-parole de l’OTQ et ses 875 membres.

Dans la métropole, le président-directeur général de Tourisme Montréal a parlé d’un taux d’inoccupation de 95 % dans les hôtels.

« Il y a plusieurs défis. En premier, c’est la survie des entreprises. Les prêts, il va y avoir des besoins parce qu’il n’y a pas de revenus présentement », précise Yves Lalumière.

Il compte sur les voyages interprovinciaux et l’ouverture graduelle des frontières pour accueillir à nouveau des visiteurs.

– Jean-François Racine

Une bouffée d’air frais pour les zoos

La réouverture des zoos est accueillie avec bonheur par les propriétaires, qui assurent qu’ils seront prêts.

« Ça faisait des semaines qu’on l’attendait cette bonne nouvelle-là », a réagi à chaud le directeur général du Zoo de Granby, Paul Gosselin, visiblement de bonne humeur.

L’annonce de jeudi enlève aussi beaucoup de poids sur les épaules du propriétaire du Miller Zoo. « Tout se termine bien », lance Clifford Miller.

Il y a une semaine, le propriétaire de l’attraction touristique de Frampton, en Beauce, avait annoncé, excédé, l’ouverture de son parc samedi faute d’autorisation gouvernementale.

« Ça fait notre bonheur, on ne voulait pas jouer [aux illégaux] », explique celui qui va ouvrir ses portes le 20 juin.

Les propriétaires ont bon espoir que les visiteurs seront au rendez-vous.

« Il y a beaucoup d’engouement », assure M. Gosselin.

En raison des mesures sanitaires, le Zoo de Granby devra limiter le nombre de visiteurs quotidiens à 3000 alors que le site peut en recevoir jusqu’à 6000.

– Nicolas Saillant

Les hôteliers sont déçus

Les hôteliers sont loin d’être rassasiés par les annonces gouvernementales de jeudi. Ils auraient préféré une aide plus directe.

« À court terme, la réponse n’est pas là. Politiquement, ça paraît bien de dire qu’on donne 750 millions $, mais l’aide sous forme de prêts n’est pas vraiment adéquate dans la situation qu’on vit », a réagi le président du CA de l’Association hôtellerie Québec, Dany Thibault.

Tous ont néanmoins salué la mise en place de mesures incitatives pour que les Québécois voyagent au Québec, la « bonne nouvelle » du jour, selon Christiane Germain, du Groupe Germain Hôtels.

– Jean-Luc Lavallée