Meghan Markle «mortifiée» par le comportement de sa meilleure amie

Meghan Markel est absolument «mortifiée» par les commentaires déplacés de sa meilleure amie Jessica Mulroney, qui a menacé de poursuivre en justice une influenceuse noire.

«Meghan est absolument mortifiée d’être associée avec ce gâchis monumental. Elle dit que Jessica n’est pas raciste, mais la façon dont elle a géré toute la situation était déplacée et déplorable», a confié un proche de Meghan au journal Daily Mail.

La chaîne de télévision CTV a supprimé l’émission de Jessica Mulroney, Good Morning America l’a remerciée et son projet de téléréalité a été annulé.

L’épouse du prince Harry aurait dit que «les amis sont le reflet de leurs amis, et à cause de cela, elle ne peut plus être associée à Jessica, au moins en public. Elle doit faire ce qu’elle doit faire pour préserver sa dignité et sa réputation», a ajouté la source.

Le scandale fait de l’ombre à Meghan Markle, qui a consacré son bref passage dans la famille royale à faire la promotion de la justice sociale, et est une activiste antiraciste de longue date.

La source a ajouté que Meghan Markle ne pourrait pas défendre publiquement la chroniqueuse déchue, ou l’aider à sauver sa carrière de quelque façon.

Mais pourquoi?

Le conflit a commencé après que la blogueuse Sasha Exeter a lancé un «appel général à l'action» pour que les influenceurs se mobilisent en faveur des manifestations organisées en hommage à George Floyd.

Selon Mme Exeter, Jessica Mulroney, qui n'a pas répondu à cet appel, l'a menacée par écrit de la dénigrer auprès de marques partenaires de son blogue.

Après que la polémique a éclaté, l'épouse du présentateur Ben Mulroney, fils de l'ancien premier ministre Brian Mulroney, a aussi perdu son emploi de consultante de mode et de mariage pour la chaîne de magasins canadiens La Baie d'Hudson.

Jessica Mulroney s'est ensuite excusée sur Instagram, estimant que la blogueuse avait eu raison de lui reprocher de «ne pas en avoir fait assez lorsqu'il a été question d'avoir une conversation importante et difficile sur la race et l'injustice dans notre société».