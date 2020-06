Nouvelle étape dans les négos chez Postes Canada

Le gouvernement fédéral s’est réjoui vendredi du dépôt de la décision arbitrale dans le dossier des ententes collectives entre la Société canadienne des postes et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

À l'automne 2018, le syndicat avait déclenché une série de grèves tournantes au pays, perturbant la livraison du courrier. Après 37 journées de manifestations sporadiques et devant les colis qui s'accumulaient dans les centres de tri, le gouvernement fédéral avait décidé d'adopter une loi spéciale pour mettre fin aux grèves tournantes.

Dès janvier 2019, les deux parties avaient entamé un processus de médiation, en compagnie de la médiatrice-arbitre Elizabeth MacPherson, dans l'espoir de dénouer le conflit de travail les opposant.

Cette dernière a finalement publié jeudi sa décision, qui constitue la base des nouvelles ententes collectives entre les deux parties.

«Cela met fin à cette ronde de négociations collectives pour les facteurs ruraux et de banlieues, de même que pour les employés des opérations urbaines, a soutenu vendredi la ministre du Travail, Filomena Tassi. Nous espérons que la nouvelle entente jettera les bases de l'élaboration d'une relation de travail collaborative entre les parties dans l'avenir.»

La médiatrice avait la délicate mission d’arbitrer les différends entre les deux parties, «comme la nécessité d'assurer la santé et la sécurité des employés et de faire en sorte que les employés reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale», a souligné la ministre.

De son côté, la STTP a reconnu avoir reçu la décision soulignant qu’elle était «très longue» et «exhaustive» et qu’elle faisait l’objet d’une analyse.

«Je peux toutefois vous confirmer que chaque convention collective aura une durée de quatre ans», a ajouté la présidente du STTP, Jan Simpson.

Cette dernière a une nouvelle fois déploré qu’Ottawa ait «adopté une loi de retour au travail» et que la décision arbitrale soit rendue dans un délai de 562 jours et non de 90 jours, comme initialement annoncé. «Une situation inacceptable», a dit Mme Simpson.