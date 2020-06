Sans qu’on s’y attende, la réponse du directeur de la santé publique du Québec Dr Horacio Arruda à la question d’un journaliste est devenue le point clé de la conférence de presse de Québec jeudi.

À la question s’il était prévu de reconfiner la province en cas de deuxième vague de COVID-19, le Dr Arruda a immédiatement assuré qu’il ne s’agissait pas d’une possibilité pour le moment, mentionnant que le Québec possède désormais les connaissances entourant le virus et le matériel de protection nécessaire.

«Après avoir écouté plusieurs spécialistes, je suis quand même renversé à quel point ils sont certains qu’il y aura une deuxième vague. Toutes les conditions-là, à peine 7-8% des gens au Québec ont eu la maladie... donc il reste beaucoup de clients!», ironise l’analyste politique Mario Dumont.

Bien qu’une deuxième vague du virus semble désormais inévitable aux yeux des chercheurs, le Québec a appris et est désormais outillé pour faire face à une possible recrudescence des cas.

«Je pense que dès qu’on va nommer des régions touchées, rapidement tu vas voir réapparaitre les masques et la distanciation sociale. Le public est éduqué et a appris», croit Mario Dumont.

L’analyste a cependant un bémol.

«Si on regarde Milan qui se trouve au cœur de la crise... Même s’ils n’avaient pas voulu fermer, quand tu es face à une vraie crise, tu n’as pas le choix! (...) Je reçois ça comme une bonne nouvelle. La santé publique est confiante que le confinement complet n’est pas nécessaire, je pense qu’il y a un point de rupture où la question ne se pose même plus et où tu n’as plus le choix», commente l’analyste.

