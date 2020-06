Plan de relance du tourisme et vacances estivales: des réponses à vos questions

Au lendemain de l’annonce du plan de relance de 753 millions $ dans le domaine du tourisme, de nombreuses questions planent à l’aube des vacances estivales.

Pour tenter d'y voir plus clair, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, répond à des questions du public sur les ondes de LCN.

Question : «Maintenant qu’on peut louer un chalet avec des amis, puis-je aller en camping avec mes petits-enfants et coucher dans la même roulotte qu’eux?»

Réponse : Vous avez absolument le droit d’être avec vos petits-enfants et d’en profiter dans votre camping cet été. On tient à rappeler que les personnes de 70 ans et plus sont un peu plus à risque et si vous avez des symptômes, vous devez rester à la maison.

Question : «Pourquoi les piscines sur les campings sont ouvertes mais pas les plages? C’est beaucoup plus facile d’y respecter la distanciation de deux mètres»

Réponse : C’est une excellente question. La nage en eau libre est désormais permise, mais c’est la notion de rassemblement qui entre en ligne de compte et la santé publique s’affaire présentement à cette question. Des nouvelles seront transmises aux Québécois très prochainement.

Question : «Pourquoi les parcs aquatiques sont-ils fermés alors que des campings et leurs piscines sont ouverts. Ces lieux touristiques auront-ils bientôt une autorisation?»

Réponse : Encore une fois, c’est encore la notion de rassemblement. Très prochainement, il y aura des indications précises aux aqua-parcs qui viendront de la direction de la santé publique.

Question : «J’ai un gite touristique et j’aimerais savoir : Quand pourrai-je rouvrir? Combien de chambres peut-on louer? Quelles sont les mesures sanitaires à mettre en place?»

Réponse : Il y a beaucoup de gites au Québec, ce sont des propriétaires opérateurs et on est très sensibles à leur réalité. Les gites peuvent bénéficier du programme d’aide financière présenté jeudi pour la relance économique du tourisme dans la province. Beaucoup d’annonces s’en viennent quant aux opérateurs propriétaires de gites. Comprenez que ce n’est pas la décision de la ministre de rouvrir les gites, tout repose entre les mains de la santé publique.

Question : Comment aider les Îles-de-la-Madeleine alors qu’Air Canada a annulé tous nos vols depuis Québec en juillet? Même la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) refuse les réservations entre juin et septembre.

Réponse : Pour l’accès terrestre à partir de Souris à l’Île-du-Prince-Édouard il faut traverser préalablement le Nouveau-Brunswick. Il y avait un enjeu au niveau de la traverse en voiture entre ces deux provinces. La ministre de la Justice Sonia LeBel et moi-même avons des discussions à toutes les semaines pour tenter de trouver une voie de passage pour les touristes Québécois qui souhaitent entrer aux Îles.

Question : «Les haltes routières sont-elles toutes ouvertes au Québec?»

Réponse : Oui, elles le sont toutes.

Question : «Les Québécois auront droit à des rabais à l’achat de cartes de la Sépaq. Est-il vrai qu’il y a un nombre limité de passes à rabais?»

Réponse : Ce qu’on offre aux Québécois est 50% de rabais sur l’accès aux 24 parcs de la Sépaq. Il est vrai que 120 000 cartes d’accès pour un an sont disponibles pour le moment et on verra comment les Québécois vont répondre à cette offre.

