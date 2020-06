Projet d'agrandissement: le collège Dawson rectifie le tir

Contrairement à ce qui a été indiqué la semaine dernière, le collège anglophone Dawson affirme maintenant que l’établissement n’a pas l’intention d’augmenter le nombre de ses étudiants avec son projet d’agrandissement.

Samedi, Le Journal rapportait que le projet d’agrandissement du collège Dawson avait été mis sur la voie rapide par le gouvernement Legault, dans la foulée du dépôt du projet de loi 61.

Ce projet d’ajout d’espace est en discussion avec Québec depuis plusieurs années. En 2014, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a reconnu un déficit d’espace de plus de 10 000 mètres carrés dans ce cégep qui accueille environ 8000 étudiants par année, soit le plus populeux de la province.

En entrevue avec Journal la semaine dernière, le directeur général du collège, Richard Filion, a affirmé que «la capacité d’accueil du collège va être augmentée d’à peu près 800 étudiants» grâce à ce projet d’agrandissement. La construction d’un nouveau pavillon permettra d’y regrouper plusieurs formations dans le domaine de la santé.

M. Filion a par ailleurs indiqué que le projet avait été bonifié au cours des dernières semaines pour tenir compte de l’augmentation anticipée du nombre d’étudiants au collégial au cours des prochaines années. D’ici 10 ans, le réseau collégial pourrait compter 37 000 étudiants supplémentaires, selon des documents budgétaires rendus publics en mars.

Des projets d’agrandissement sont aussi à l’étude aux cégeps Ahuntsic et Édouard-Montpetit, selon le plus récent Plan québécois des infrastructures.

Pas d’étudiant supplémentaire

Or dans un communiqué diffusé jeudi, le collège Dawson affirme maintenant que «la construction du nouveau pavillon vise à mieux accueillir le nombre actuel d’étudiants et non à augmenter ses effectifs».

Le collège n’a pas l’intention de recruter ou d’accueillir plus d’étudiants, puisque ce sont plutôt près de 800 étudiants actuels qui déménageront dans ce nouveau pavillon, précise-t-on. Il n'a pas été possible d'obtenir davantage de détails.

L’établissement indique par ailleurs que le nombre d’étudiants y est «constant» depuis 2012, variant entre 7800 et 8000.

Le devis pédagogique octroyé par le ministère de l’Éducation fixe la capacité d’accueil du collège Dawson à 7075 étudiants. Or les cégeps sont autorisés à dépasser ce devis de 10% sous certaines conditions.

Le ministère de l’Éducation n’a pas été en mesure d’indiquer jeudi si le projet d’agrandissement du collège Dawson prévoit une bonification de ce devis pédagogique.

Au collège Dawson, on indique que tous les cégeps de la grande région de Montréal sont engagés dans un processus de révision de leurs devis, en raison de la hausse prévue par Québec.

Au cours des derniers jours, ce projet d’agrandissement a été dénoncé par la Fédération des enseignants de cégep (FEC-CSQ), le Mouvement Québec français et le Parti québécois, qui craignent ses impacts sur la vitalité de la langue française à Montréal.