Projet de loi 61: Legault s'adresse aux Québécois sur Facebook

François Legault s’est adressé aux Québécois vendredi matin pour leur demander leur appui afin que soit adopté son projet de loi visant à accélérer la construction d’infrastructures pour relancer l’économie post-pandémie.

«Dans les prochaines heures, les partis d’opposition devront décider si oui ou non, ils veulent nous aider à relancer l’économie québécoise et construire plus rapidement les écoles, les hôpitaux, les projets de transport en commun et à réparer nos routes maganées», a-t-il écrit dans un long message publié sur sa page Facebook.

À moins d’un retournement de dernière minute, le gouvernement Legault sera incapable d’accélérer la mise en chantier de 202 projets d’infrastructures cet été, en raison des craintes de l’opposition sur les larges pouvoirs qui y seraient associés.

Le gouvernement doit au moins s’assurer de l’appui des partis d’opposition afin de faire adopter le principe du projet de loi 61, une formalité en temps normal. Cela permettrait la prolongation de la session au-delà de vendredi.

Jeudi, «les maires des villes de toutes les régions ont multiplié les appels pour que l’opposition poursuive les discussions», a indiqué François Legault, toujours sur sa page Facebook.

Le député libéral Gaétan Barrette s’est quant à lui adressé aux journalistes pour proposer un compromis. Il suggère de scinder en deux le projet de loi proposé par le gouvernement afin que soit adopté «tout ce qui est relatif à l’économie» rapidement.

Ce qui a trait aux modifications à la réglementation environnementale serait plutôt débattu au retour des députés à l’Assemblée nationale, à l’automne.

«La balle est dans leur camp, ma proposition est sensée», a-t-il affirmé.