Projet de loi sur la relance de l’économie: pas question de scinder, répond le gouvernement

La proposition d’adopter uniquement les éléments consensuels du projet de loi sur la relance de l’économie a été rejetée par le président du Conseil du trésor vendredi.

Le Parti libéral du Québec a proposé en matinée de scinder le projet de loi 61 afin de voter uniquement sur les «éléments de nature purement économique». Ceux-ci concernent notamment la restauration et la suspension des évictions commerciales, mais aussi le paiement accéléré aux entreprises recommandé par la commission Charbonneau.

«Ça ne sera pas long à régler, parce qu'on s'entend tous là-dessus», a résumé le député libéral Gaétan Barrette.

Photo Simon Clark

Mais le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, insiste: l’opposition doit adopter le principe du projet de loi pour ensuite débattre de ses articles. Donc, pas question de scinder la pièce législative.

«Pourquoi ce serait au Parti libéral de décider de ce qui est important pour l’économie ou non? demande M. Dubé. S’ils veulent discuter des amendements, qu’on s’assoie en commission parlementaire.»

Christian Dubé fait valoir que les mesures prises séparément ne suffisent pas pour relancer l’économie.

Impasse à Québec

Le projet de loi 61 est dans l’impasse depuis hier soir. Les partis d’opposition ont bloqué la poursuite de l’étude de la pièce législative. Ceux-ci craignent que le gouvernement Legault se dote de vastes pouvoirs, notamment dans l’octroi de contrats sans appels d’offres et dans l’expropriation.

Québec, de son côté, plaide qu’alléger les règles permettrait d’accélérer la mise en chantier de 202 projets d’infrastructure.

Malgré l’impasse, le gouvernement Legault refuse toujours d’utiliser le bâillon pour faire adopter ses mesures. Le PLQ assure que ce sont les règles sanitaires qui empêchent Québec de convoquer les 125 députés pour imposer un bâillon. Le gouvernement, lui, affirme que ce serait possible, mais qu’il souhaite obtenir l’appui des oppositions pour une adoption ce printemps.

Autrement, le gouvernement Legault fera adopter la pièce législative l’automne prochain, en utilisant le bâillon au besoin.

Lebel appuie le projet de loi

Ex-procureure en chef de la commission Charbonneau, la ministre de la Justice Sonia Lebel a réaffirmé son appui au projet de loi 61 vendredi matin. Pourtant, son ancien collègue, le procureur en chef adjoint de la commission Denis Gallant, avait exprimé de vives inquiétudes en début de semaine. Le comité de suivi des recommandations de la commission Charbonneau s’est aussi inquiété du retour de la corruption et de la collusion. L’amendement à l’article 50 sur l’octroi de contrats n’a pas rassuré le comité.

«Il y a moyen de le faire, de faire avancer les projets, de raccourcir les processus, de se donner l'agilité nécessaire pour faire notre relance économique, tout en s'assurant que les garde-fous nécessaires pour garder l'intégrité soient en place, a-t-elle assuré. Et l'objectif principal de ma présence et de mon message, ce matin, c'est pour dire: “On le fait, on y travaille, on est préoccupés, soyez rassurés, ça sera fait dans les règles de l'art.”»