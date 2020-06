Sépaq: pas de grève... pour l'instant

Les syndiqués de la Sépaq donnent une dernière chance à la négociation et veulent retourner à la table. La menace de grève qui planait est donc écartée, pour l’instant.

Sans convention collective depuis janvier 2019, les représentants syndicaux et le gouvernement étaient retournés à la table des négociations en mars dernier. Mais la pandémie a vite coupé court aux pourparlers.

À la fin de mois de mai, les employés menaçaient de tenir une grève le 24 juin, une option écartée pour l’instant, mais un communiqué émis par le syndicat indique que la «menace persiste toujours pour les vacances de la construction».

«C’est une possibilité, mais on offre pour l’instant un blitz de négociations à l’employeur, avec le gouvernement du Québec, pour pouvoir s’entendre d’ici le début juillet et éviter tout moyen de pression supplémentaire», indique Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique et parapublique.

«Tout est sur la table et on espère vraiment que l'employeur Sépaq va offrir des conditions de travail décentes à nos gens, des salaires décents pour assumer le coût de la vie», ajoute-t-il.