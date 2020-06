La pandémie de coronavirus qui a engendré l’une des pires crises que le Québec ait connu dans l’ère moderne, a tout bouleversé.

Dans le cadre de sa dernière émission de la saison sur LCN, l’animateur Mario Dumont est revenu sur les trois derniers mois qui resteront marqués au fer rouge par la COVID-19.

«Je voulais prendre le temps de me déposer et de me demander: ''wow, qu’est-ce qui vient de nous arriver?''. On a vécu cela ensemble, ni plus ni moins», lance l’animateur.

Mario Dumont l’a constaté : le rythme de l’actualité, beaucoup plus lent en temps normal, est devenu effréné en temps de pandémie.

«C’était bing bing bang de 24 heures en 24 heures! On ferme les écoles, les commerces... L’impact sur la vie des gens était instantané, dans certains cas, c’était la fin des revenus», décrit-il.

«À 11 ans à couvrir l’actualité et un autre 15 ans avant en politique... je n’avais jamais rien vécu de tel, vous n’avez jamais rien vécu de tel, quel que soit votre âge!»

L’équipe de l’émission a préparé un montage des moments importants de la pandémie, à partir des points de presse diffusés à Québec. (À voir dans la vidéo ci-dessus.)

Premier point de presse des autorités : le jeudi 12 mars, la première semaine du retour de la relâche scolaire.

Le lendemain, vendredi 13 mars, les écoles étaient fermées et n’allaient pas rouvrir pendant des semaines. Celles de la Communauté métropolitaine de Montréal sont toujours fermées.

Si le gouvernement croyait pouvoir se sortir de la pandémie sans trop de mal au départ, force est de constater, 5000 décès plus tard, alors que le virus n’est toujours pas neutralisé, que la province, comme plusieurs autres États, a en grandement souffert.

«On est parti en mars avec une conviction que le Québec ferait partie des sociétés dans le monde où il y aurait moins de décès. [...] On avait sous-estimé l’état de délabrement et de désorganisation de nos CHSLD», retient l’animateur.

«Le monde a changé et on a fait notre mieux pour essayer de vous informer», conclut-il.