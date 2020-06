Abandonnée par Ottawa, elle envisage de se tourner vers la France

Une dame de l’Estrie ayant aussi la nationalité française envisage de se tourner vers son pays d’origine pour l’aider à se sortir de l’Équateur en raison du manque de soutien du gouvernement canadien.

• À lire aussi: Oubliés à l’étranger: privés de retour parce qu’ils ont un chien

• À lire aussi: Oubliés à l’étranger: les voyageurs doivent «prendre leurs responsabilités»

• À lire aussi: Oubliés à l’étranger: discrimination entre Canadiens «d’origine» et autres citoyens?

« Les Français, au moins, s’occupent de leurs citoyens », lance la septuagénaire.

Monique Jacquet est une Française qui habite au Québec depuis 38 ans maintenant.

Chaque hiver, elle s’envole retrouver des amis en Amérique du Sud pour se sauver du froid. Sauf que cette année, elle n’a jamais pu revenir.

« Le gouvernement a bien organisé quelques vols en mars, mais donnait seulement 48 heures de préavis avant le décollage. Comme je me trouve à 10 heures d’autobus de l’aéroport et qu’en plus, une permission de circuler qui prend environ deux jours à recevoir était nécessaire pour sortir de la ville, c’était impossible pour moi de sortir d’ici. Impossible », lance avec assurance la dame de 75 ans.

« Et depuis, l’ambassade se moque de moi. En gros, on me dit : “Débrouillez-vous” ! »

Désespoir

Voyant les vols commerciaux être constamment remis depuis des semaines, Mme Jacquet commence à désespérer.

« J’ai un vol le 3 juillet, mais s’il est annulé encore, je ne sais pas ce que je vais faire. Aller par la France et m’isoler 14 jours là-bas avant de revenir ? C’est complètement illogique, mais si c’est la seule solution », laisse tomber la dame, choquée par l’attitude du gouvernement canadien.

« Les autres gouvernements se décarcassent pour ramener leurs gens à la maison, mais le Canada, c’est la désolation totale. »

Monique Jacquet est d’autant plus inquiète que l’Équateur a été frappé de plein fouet par la pandémie. À 75 ans, elle se sait très bien à risque d’attraper la maladie.

« C’est comme une épée de Damoclès sur ma tête. Mon voisin de palier, un médecin, a été malade. Une bonne amie que je côtoyais l’a attrapé. C’est un stress terrible de ne pas savoir si un jour ce sera mon tour », confie la septuagénaire.