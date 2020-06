Vaste chasse à l'homme en Estrie

Un important déploiement policier est présentement en cours à Stanstead, en Estrie, pour tenter de localiser un homme armé.

L'individu recherché aurait ouvert le feu sur l'heure du souper après une dispute avant de prendre la fuite, selon nos informations.

Des dizaines de policiers de la Sûreté du Québec (SQ) seraient actuellement déployés dans le secteur du chemin Curtis, aux abords de l'autoroute 55.

Les voies rapides sont d'ailleurs fermées à la circulation et de nombreux véhicules de patrouille sont présents.

La SQ n'a pas voulu donner d'informations pour ne pas nuire aux opérations. «Tout ce qu’on peut dire c’est qu’il y a une opération policière en cours dans le secteur de Stanstead», a mentionné la sergente Aurélie Guindon, de la SQ.

Par la suite, sur Twitter, la Sûreté du Québec a confirmé que des coups de feu ont été entendus dans le section et qu'elle recherchait toujours un homme armé. Ce dernier est âgé de 42 ans, a mentionné la police.

Opération policière en cours, région de Stanstead. Coups de feu entendus, homme de 42 ans armé et recherché, non localisé. Demeurez à l'intérieur. Si vu communiquez au 9-1-1. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) June 14, 2020

Les résidents du secteur ont été avisés de demeurer prudents via la page Facebook de la ville de Stanstead.

«ATTENTION CITOYENS DE STANSTEAD !! Il y a actuellement des opérations policières actives sur le territoire de Stanstead, a écrit la Ville de Stanstead sur son compte Facebook, vers 20 h. Nous n’avons pas beaucoup plus d’informations que vous, mais par mesure de précaution et pour la sécurité de tous, nous vous demandons de rester à la maison et de rester calme. Merci de votre coopération!»